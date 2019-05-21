Eski CNN Türk çalışanı Emin Çapa: İmamoğlu yayını bitsin diye reji telefonla arandı

CNN Türk'te yayınlanan 'Tarafsız Bölge' programına dün, 31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nı kazanan, ancak daha sonra mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu konuk oldu. İmamoğlu burada gazeteci Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Programın ilerleyen saatlerindeyse iki isim arasında gerginlik yaşandı. AK Parti'nin İBB Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun İmamoğlu için yaptığı 'Pontus' benzetmesi, bu programda da gündeme geldi. Hakan, "Bu iddialara neden yanıt vermediniz?" diye sorunca İmamoğlu, "Belediye başkanını savunacaksan çağır onu onunla konuşayım. Trabzonluları lekeliyorsun, Ekrem İmamoğlu'nu lekeliyorsun. Buradan bir politika yaratmaya çalışıyorsun. Ahmet Bey savunmayın lütfen. Ben olsam söylemem. Ünlem işareti koyalım kapatalım" ifadesini kullandı. Bu tartışmanın ardından bir süre daha devam eden programın, 'gelen bir talimat sonucu erken sonlandırıldığı' iddia edildi. Programın iki saat sürmesinin planlandığı ileri sürüldü.

EMİN ÇAPA: KESİN BİLGİ OLARAK YAZIYORUM

Söz konusu iddia sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Eski CNN Türk çalışanlarından Emin Çapa, konuya dair bir tweet attı ve "Kesin bilgi olarak yazıyorum. Evet Ekrem İmamoğlu yayını bitsin diye reji telefonla arandı. Evet yayının tekrarının konulmaması talimatı verildi" dedi. Çapa şöyle devam etti: "Büyük kısmında yönetici olmak üzere 20 yıl çalıştığım, haklı/haksız iktidar ve muhalefetin ağır eleştirilerine uğrasak da, bir takım doğrulara tutunmaya çalıştığımız (bazen başardık bazen başarısız olduk) kanalın düştüğü durum içimi acıtıyor. Ha bu tavırların seçim üzerinde bir etkisi var mı? İmamoğlu'nun seçimi kazanmak için bu yayınlara ihtiyacı var mı? Hayır yok. Zaten artık bu tip yayınlara çıkmamalı. Çünkü buradaki amaç, 'bakın biz ona da söz hakkı veriyoruz, İmamoğlu mağdur değil' imajı yaratmak."