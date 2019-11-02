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Eski CHP'li isim, FETÖ'cülerle olan fotoğrafı hakkında ilk kez konuştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı olduğu dönemde, FETÖ imamlarıyla çekilen fotoğrafı gündem olan Öztürk Yılmaz, kendisini savundu. Yılmaz, Işık Üniversitesi'ndeki bir panayıra katıldığını ve fotoğraftaki isimleri tanımadığını, onlarla yalnızca kısa bir süre yolda yürüdüğünü söyledi.

GÜNDEM 02.11.2019, 11:36
Eski CHP'li isim, FETÖ'cülerle olan fotoğrafı hakkında ilk kez konuştu
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BÜROKRAT olduğu dönemde terör örgütü DEAŞ tarafından esir alınan, kurtarıldıktan sonra dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun alnından öpmesiyle tanınan ve bu olayların akabinde CHP'den milletvekili seçilen Öztürk Yılmaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı olduğu dönemde Musul'da FETÖ imamlarıyla çekilen fotoğrafı hakkında kendisini savundu.FETÖ'nün eğitim imamı Cemal Bulut, medya imamı Doğan Ertuğrul, Kuzey Irak imamı Talip Büyük ile Işık Üniversitesi'nin bahçesinde çekilen fotoğraf hakkında konuşan Yılmaz, Ardahan Lisesi'nden bir tanıdığına denk geldiğini ve fotoğraftaki diğer kişileri tanımadığını söyledi.

"FOTOĞRAFTAKİ KİŞİLERİ TANIMIYORUM"

Beyaz TV'de ekrana gelen Dinamit programında Latif Şimşek ve Cem Küçük'ün konuğu olan Öztürk Yılmaz'a 4 Haziran 2014'te FETÖ imamlarıyla çekilen fotoğrafı soruldu. Yılmaz, Ardahan Lisesi'nden bir tanıdığına denk geldiğini, onunla birlikte yürürken diğer isimlerin yanında yürüdüğünü söyledi.

"BİR KİŞİYİ TANIYORUM, DİĞERLERİNİN KİM OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

Sunucu Latif Şimşek, fotoğrafın CHP Genel Başkan Yardımcısı olduğu dönemde çekildiğine vurgu yaparak "İzaha muhtaç bir fotoğraf" dedi. Bu sözler üzerine kendisini savunan Yılmaz, "Oradaki insanlardan bir tanesi Ardahan Lisesi'nden mezun bir arkadaş. Bağdat'tan geliyoruz. Orada bir panayır var. Panayırdan çıkarken birlikte yürüyoruz. Nezaketen el sıkışıyoruz ve birlikte yürüyoruz. Diğerlerinin kim olduğunu bilmiyorum." dedi.

"NE OKULLARINDA OKUMUŞUZ, NE DERSHANELERİNİ BİLİRİZ"

Cem Küçük'ün "Ama Işık Üniversitesi'nin Fethullahçı olduğunu bilmeniz lazım." demesi üzerine "Benim Fethullah'la hiçbir alakam olamaz. Görüşmeyi Irak'taki Türkmenler ayarladı. Biz Atatürkçü insanız, FETÖ'ye başından beri karşıyız. FETÖ'den nefret ederiz. Hayatımızda hiç FETÖ'yle bir işimiz olmadı. Ne okullarında okumuşuz ne dershanelerini biliriz ne ailemizden birisi var. Biz bilmeyiz." dedi.

TÜRKÇE EZAN ÇIKIŞIYLA İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Öztürk Yılmaz, CHP'den Ardahan Milletvekili olduğu dönemde yaptığı Türkçe ezan çıkışı sonrası partiden ihraç edilmişti. Türkiye'de ezanın Türkçe okunması gerektiğini söyleyen Yılmaz, 20 Kasım 2018 tarihinde CHP'den ihraç edilmişti.

"BİR KİŞİYİ TANIYORUM, DİĞERLERİNİN KİM OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

Sunucu Latif Şimşek, fotoğrafın CHP Genel Başkan Yardımcısı olduğu dönemde çekildiğine vurgu yaparak "İzaha muhtaç bir fotoğraf" dedi. Bu sözler üzerine kendisini savunan Yılmaz, "Oradaki insanlardan bir tanesi Ardahan Lisesi'nden mezun bir arkadaş. Bağdat'tan geliyoruz. Orada bir panayır var. Panayırdan çıkarken birlikte yürüyoruz. Nezaketen el sıkışıyoruz ve birlikte yürüyoruz. Diğerlerinin kim olduğunu bilmiyorum." dedi.

"NE OKULLARINDA OKUMUŞUZ, NE DERSHANELERİNİ BİLİRİZ"

Cem Küçük'ün "Ama Işık Üniversitesi'nin Fethullahçı olduğunu bilmeniz lazım." demesi üzerine "Benim Fethullah'la hiçbir alakam olamaz. Görüşmeyi Irak'taki Türkmenler ayarladı. Biz Atatürkçü insanız, FETÖ'ye başından beri karşıyız. FETÖ'den nefret ederiz. Hayatımızda hiç FETÖ'yle bir işimiz olmadı. Ne okullarında okumuşuz ne dershanelerini biliriz ne ailemizden birisi var. Biz bilmeyiz." dedi.

TÜRKÇE EZAN ÇIKIŞIYLA İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Öztürk Yılmaz, CHP'den Ardahan Milletvekili olduğu dönemde yaptığı Türkçe ezan çıkışı sonrası partiden ihraç edilmişti. Türkiye'de ezanın Türkçe okunması gerektiğini söyleyen Yılmaz, 20 Kasım 2018 tarihinde CHP'den ihraç edilmişti.

#CHP #fetö #Öztürk Yılmaz
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