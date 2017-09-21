Eski CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar'a FETÖ Soruşturması!

ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar hakkında, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nı (FETÖ/PDY) övdüğü iddiasıyla soruşturma açıldı.
FETÖ'YÜ ÖVDÜĞÜ İDDİASIYLA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu tarafından, Acar hakkında, yerel gazetedeki köşe yazısında terör örgütü FETÖ/PDY'yi övdüğü iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
ACAR HAKKINDA DAVA AÇILACAK
Acar hakkında, suç unsurunun tespiti halinde "terör örgütü propagandası yapma, halkı kin ve düşmanlığa sevk etme" suçlarından dava açılacağı öğrenildi.
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