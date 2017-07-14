Eski bölge müdürü 'ByLock'tan tutuklandı

FETÖ soruşturma sı kapsamında Antalya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Ali Y.'nin Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan ihale alan firmalardan FETÖ adına bağış talep ettiği, bağış yapmayanları tehdit ettiği iddia edildi. Suçlamaları kabul etmeyen Ali Y., kendisine iftira atıldığını savundu. Mahkemeye ByLock kullandığına ilişkin tespit tutanağı gönderilmesi üzerine tutuklanmasına karar verilen Ali Y. cezaevine gönderildi.

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