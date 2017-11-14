Eski başbakan Saka'nın torunu İYİ Parti'li oldu

İYİ Parti'nin Trabzon İl başkanlığı görevine eski başbakanlardan Hasan Saka'nın aynı ismi taşıyan torunu Hasan Saka getirildi. Göreve gelişinin ardından yaptığı açıklamada İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Saka, Türkiye'nin iyi olacağını söyledi. Saka, "Hep birlikte bu ülkenin iktidarına talibiz. Ülkeyi yönetmek istiyoruz. Ülkede huzuru, barışı ve kardeşliği yeniden tesis etmek istiyoruz. Aziz Türk milletine hizmet etmeyi şiar edinmiş bir kadroyla geliyoruz. Hep birlikte çok güzel şeyler başaracağız. Türkiyemiz iyi olacak, buna yürekten inanıyorum" dedi.

DEDESİ 2 YIL BAŞBAKANLIK YAPTI

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kurulduktan sonra Trabzon'dan milletvekili seçilen Hasan Saka, Lozan Konferansı'na üye olarak katıldı. 13 Eylül 1944 tarihinden 10 Eylül 1947'ye kadar dışişleri bakanlığı da yapan Saka, 5 Eylül 1947 tarihinde başbakan olmuş, bu görevi 14 Ocak 1949a kadar sürdürmüştü.