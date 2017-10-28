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Eski baro başkanına FETÖ'den hapis cezası!

Konya'da FETÖ'nün avukat yapılanması davasında tutuklu sanıklardan eski Konya Barosu Başkanı Fevzi Kayacan, 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Eski baro başkanına FETÖ'den hapis cezası!

Konya'da FETÖ'nün avukat yapılanması davasında tutuklu sanıklardan eski Konya Barosu Başkanı Fevzi Kayacan, 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

28 Ekim 2017 Cumartesi 00:40
Eski baro başkanına FETÖ'den hapis cezası!
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KONYA'DA Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan  13'ü tutuklu 35 sanığın yargılandığı davanın karar duruşmasında mahkeme, eski  Konya Barosu Başkanı Fevzi Kayacan'ı 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. 
Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz  sanıklar ile sanıkların avukatları ve yakınları katıldı.
 
Tutuklu sanıklardan eski Baro Başkanı Fevzi Kayacan, savunmasını  özgürce yapamadığını ileri sürerek mahkeme heyetinden avukatıyla bire bir görüşme  talep etti.
 
Mahkeme heyeti Kayacan'ın isteğini reddetti.
 
Savunmasına devam eden Kayacan, "Ben FETÖ/PDY'ye veya herhangi bir  terör örgütüne finansal destek sağlamadım. Yardımlarımı genelde Dost Eli Derneği  ve Ribat Aşevi Derneğine yaptım. Bana ait telefonda örgüte ait hiçbir haberleşme  programı bulunamadı." şeklinde savunma yaptı.
 
Kayacan, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen  Neyzen Özcan'ı Konya Cumhuriyet Başsavcısı yapmaya çalıştığı iddialarını  reddederek, Özcan'ı başsavcı vekiliyken tanıdığını öne sürdü.
 
Kendisinin 2011 yılında Amerika'ya gittiğini fakat FETÖ elebaşı  Fetullah Gülen ile görüşmediğini savunan Kayacan, "Yurt dışına çıkışımla alakalı  herhangi bir terör örgütü faaliyetine ve organizasyonuna katılmadım. Yurt dışında  gezdim, turistik yerleri ziyaret ettim. Tahliye olursam yine gezerim." şeklinde  konuştu.
 
Kayacan'ın "Başbakanlık benim davama müdahil oldu. Ne zarar  görmüşlerde müdahil oluyorlar. Siz nasıl izin veriyorsunuz. 6'ıncı Ağır Ceza  Mahkemesi ile 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi yasaları faklı mı?" şeklinde savunma  yapması üzerine mahkeme başkanı, "Yeni bir ret talebinde mi bulunuyorsunuz? Bana  açık açık söyleyin, bilmece gibi konuşmayın." dedi. Bunun üzerine Kayacan "Evet."  cevabını verdi.
 
Kayacan, 3 ve 6 Ekim'de iki dilekçe vererek 3 hakim hakkında ret  talebinde talebinde bulunduğunu, reddini istediği bu kişilerin halen burada  durmasının hukuka aykırı olduğunu savundu.
 
Kendisini yargılayan mahkeme heyetini reddeden Kayacan, "Tutuklu  bulunduğum 15 ay boyunca gardiyanlar bana 'sen' ya da 'Fevzi' diye hitap ediyor.  Mahkeme başkanı da bana sen diye hitap ediyor. Baro Başkanlığı yapmış birine  kimse 'sen' diye hitap edemez. Benim hastalığım var. Ben ara istediğim zaman  vermiyorsunuz. Benim de canım, ailem var. Beni ne pahasına öldüreceksiniz merak  ediyorum. Siz tarafsız değilsiniz. Mahkeme de bağımsız değil. Sizi reddediyorum."  ifadelerini kullandı.
 
Bunun üzerine mahkeme başkanı, bir önceki celsede Kayacan'ın 52-71  sayılı Kanun'a ret talebinde bulunduğunu hatırlatarak bugün de ret sebebinin  mahkemeyi uzatmaya ve mahkemenin kendisini yargılamasına müsade etmemesi  sebebiyle tekrar reddetti.
 
Yaklaşık 5 saat boyunca savunmasına devam eden Kayacan, asıl  savunmasını yapmaması üzerine mahkemeyi kötüye kullandığı ve esas savunmasını  yapmadığı gerekçesiyle bir kez daha uyarı aldı.
 
Mahkeme başkanı, sanık Kayacan'ın bir önceki savunmasında ve bugünkü  savunmasında, görülen davayla ilgili olmayacak şekilde mahkeme başkanı, hakimler  ve savcıları aşağıladığı, Türkiye Cumhuriyeti adına yargılama yapan bu kişileri  rencide edecek şekilde konuşması ve mahkemenin zamanını kötüye kullanması  gerekçesiyle Kayacan'ı susturdu.
 
Kayacan'ın avukatının da dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, eski  Konya Barusu Başkanı Fevzi Kayacan'ı 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
 
Arif Özer'e 7 yıl 6 ay, Siverek T Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan ve  duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılan Erhan  Şahin'e 8 yıl 9 ay, Osman Buğur'a 8 yıl 9 ay Veysel Köylü'ye 7 yıl 6 ay, Ahmet  Bal'a 8 yıl 9 ay, Mehmet Şimşek'e 8 yıl 9 ay, Mehmet Yıldırım'a 8 yıl 9 ay, Özgür  Solak'a 8 yıl 9 ay, Nihat Karahan'a 6 yıl 3 ay, Elşad Mehmethanlı'ya 6 yıl 3 ay,  Berat Alper Kösterit'e 9 yıl ve Erdal Soydaş ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına  çarptırıldı. Mahkeme, hüküm giyen sanıklardan Nihat Karahan ve Elşad  Mehmethanlı'nın tahliyesine karar verdi.
 
Ayrıca tutuksuz olarak yargılanan İbrahim Bakım 2 yıl 6 ay, Oğuzhan  Yetkin 10 ay, Ramazan Arı 3 yıl 9 ay, Hasan Hüseyin Avcı 6 yıl 3 ay, Mehmet Balta  3 yıl 1 ay, Orhan Özkavak 3 yıl 1 ay, Muhammed Tahra 3 yıl 9 ay, Hatice Erdem ise  7 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
 
Heyet, tutuksuz yargılanan 14 sanığın ise beraatine karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
KonyaFetöHapisBaro BaşkanıFevzi Kayacan
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