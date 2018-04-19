Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Facebook skandalı yetmedi, bir de sanal para işine giriyor
Facebook skandalı yetmedi, bir de...
Mevsim geçişinde boğaz ağrılarına dikkat!
Mevsim geçişinde boğaz ağrılarına dikkat!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 18 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!

Eski Bakan'ı öldüren cani, cinayeti neden işlediğini itiraf etti!

Eski Bakan Ercan Vuralhan'ı bıçaklayarak öldüren zanlının bakana 3 milyon lira borç verdiği ortaya çıktı. Buluştuklarında yine borç isteyince bakanı öldürdüğünü itiraf eden zanlı, "Bunu sonuna kadar hak etti" dedi

Eski Bakan'ı öldüren cani, cinayeti neden işlediğini itiraf etti!

Eski Bakan Ercan Vuralhan'ı bıçaklayarak öldüren zanlının bakana 3 milyon lira borç verdiği ortaya çıktı. Buluştuklarında yine borç isteyince bakanı öldürdüğünü itiraf eden zanlı, "Bunu sonuna kadar hak etti" dedi

19 Nisan 2018 Perşembe 12:56
Eski Bakan'ı öldüren cani, cinayeti neden işlediğini itiraf etti!
banner404

ESKİ Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan'ı dün Sirkeci'de boğazından bıçaklayarak öldüren zanlı ardından teslim olmuştu. İfadesinde 4 yıl boyunca bakana yaklaşık 3 milyon lira verdiğini söyleyen zanlı, buluştuklarında tekrar borç isteyince kendini kaybettiğini itiraf etti.

ESKİ BAKAN KAFEDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Fatih Sirkeci'de bir kafeteryada öğle saatlerinde meydana gelen olayda, eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayın ardından polise teslim olan zanlı Yüksek K., ekipler tarafından gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliğine götürülmüştü.

ZANLI, 4 YIL BOYUNCA BAKAN'A 3 MİLYON TL VERDİĞİNİ ANLATTI
Sorgusunda suçunu kabul eden zanlı, ifadesinde Vuralhan'a 2014 yılından itibaren iş yapma vaadiyle 650 bin dolar ve 350 bin lira verdiğini söyledi.

BULUŞTUKLARINDA TEKRAR BORÇ İSTEYİNCE KENDİNİ KAYBETMİŞ
Borçları konuşmak üzere kafeteryaya gelen zanlının bakanın kendisinden 2 bin 500 lira daha istemesi üzerine kendini kaybederek bıçakladığını söylediği öğrenildi. Öte yandan "Bıçağı çıkartıp salladım. Bunu sonuna kadar hak etti" diyen zanlının emniyette daha önceden bir suç kaydı olmadığı öğrenildi.

CENAZESİ SAHİPSİZ KALDI
Ayrıca yapılan otopsinin ardından cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan çıkarılarak Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi'ne getirildi. Vuralhan'ın cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu'na hiç bir yakının gelmemesi dikkat çekti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Ercan VuralhanCinayetItiraf
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni ittifak mı geliyor? Seçim kararı sonrası iki lider görüşecek
Yeni ittifak mı geliyor? Seçim kararı sonrası iki lider görüşecek
Erken seçim ilanının ardından AK Parti'de hareketli saatler
Erken seçim ilanının ardından AK Parti'de hareketli saatler
Halisdemir davasında karar çıktı! Sanığın sözleri salonu karıştırdı
Halisdemir davasında karar çıktı! Sanığın sözleri salonu karıştırdı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim