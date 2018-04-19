Eski Bakan'ı öldüren cani, cinayeti neden işlediğini itiraf etti!

ESKİ Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan'ı dün Sirkeci'de boğazından bıçaklayarak öldüren zanlı ardından teslim olmuştu. İfadesinde 4 yıl boyunca bakana yaklaşık 3 milyon lira verdiğini söyleyen zanlı, buluştuklarında tekrar borç isteyince kendini kaybettiğini itiraf etti.

ESKİ BAKAN KAFEDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Fatih Sirkeci'de bir kafeteryada öğle saatlerinde meydana gelen olayda, eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayın ardından polise teslim olan zanlı Yüksek K., ekipler tarafından gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliğine götürülmüştü.

ZANLI, 4 YIL BOYUNCA BAKAN'A 3 MİLYON TL VERDİĞİNİ ANLATTI

Sorgusunda suçunu kabul eden zanlı, ifadesinde Vuralhan'a 2014 yılından itibaren iş yapma vaadiyle 650 bin dolar ve 350 bin lira verdiğini söyledi.

BULUŞTUKLARINDA TEKRAR BORÇ İSTEYİNCE KENDİNİ KAYBETMİŞ

Borçları konuşmak üzere kafeteryaya gelen zanlının bakanın kendisinden 2 bin 500 lira daha istemesi üzerine kendini kaybederek bıçakladığını söylediği öğrenildi. Öte yandan "Bıçağı çıkartıp salladım. Bunu sonuna kadar hak etti" diyen zanlının emniyette daha önceden bir suç kaydı olmadığı öğrenildi.

CENAZESİ SAHİPSİZ KALDI

Ayrıca yapılan otopsinin ardından cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan çıkarılarak Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi'ne getirildi. Vuralhan'ın cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu'na hiç bir yakının gelmemesi dikkat çekti.