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Eski 14 MİT personeli tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensubu oldukları gerekçesiyle kamu görevinden ihraç edilen 14 eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeli tutuklandı

Eski 14 MİT personeli tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensubu oldukları gerekçesiyle kamu görevinden ihraç edilen 14 eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeli tutuklandı

26 Eylül 2017 Salı 17:08
Eski 14 MİT personeli tutuklandı
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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında,  Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan  şüphelilerden 15'i, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Ankara Adliyesi'nde, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Alpaslan  Karabay'a ifade veren şüpheliler tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza  Hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, sorgulanan şüphelilerden 14'ünün tutuklanmasına,  birinin de yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına  karar verdi.

Soruşturma

MİT'te yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 87 personel  memuriyetten ihraç edilmiş ve bu kişilerden 52'si hakkındaki sorgulama sonuçları  ve delillerden oluşan dosyalar savcılığa gönderilerek bu kişiler hakkında suç  duyurusunda bulunulmuştu.

FETÖ/PDY mensup oldukları tespit edilerek kamu görevinden ihraç edilen  ve haklarında suç duyurusunda bulunulan eski MİT personelinden 45'i ve bu kişilerle ilişkileri tespit edilen 18 "kripto imama" yönelik 21 ilde operasyon başlatılmıştı.

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FetöPdy
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