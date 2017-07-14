‘Esir alacaklarını zannetiler’

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı’nda konuştu. Şehit ve gazileri anan Erdoğan, “Darbecilerin doğrulttukları silahların karşısında dimdik durarak, onların bu ülkenin sahipsiz olmadığını gösteren her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Biliyorum ki ailelerini, geleceklerini, umutlarını her şeylerini geride bırakarak mücadeleye koşan erkeklere, kadınlara, gençlere ne desem eksik kalır. Rabbim’e beni böyle bir milletin evladı olarak yarattığı içni ne kadar hamdetsem azdır” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi:

‘Engellemeye çalıştılar’

“Bizi küçümseyerek milletten uzak tutmaya çalıştılar. Bunu başaramayınca cezaevine attılar. Yine netice alamayınca siyaset yoluyla hizmet etmemize engel olmaya çalıştılar. Bunu yapamayınca, milletin verdiği yetkileri sinsi yollarla elimizden almaya çalıştılar. Sonunda işi 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi canımıza kastetmeye kadar götürdüler. Bu fakirin canını alınca 80 milyonluk Türkiye’yi teslim alacaklarını sandılar. Bu halktan nasibini almamış olanlar milletimizle aramızdaki güçlü rabıtayı göremedikleri için güç kullanarak, silah kullanarak, kan dönerek ülkeyi teslim alma hevesine kapıldılar. Biz milletimizle birlikte ölümü göze alarak yola çıktığımızda bu nasipsizlerin yüreğine korku çoktan düşmüştü.”

‘Şarlatanlarla birlikte...’

“FETÖ’nün ordumuza sızmış mensuplarının döktükleri masum kan, onların yüreksizliklerinin, alçaklıklarının, ruhlarının ve bedenlerini sattıkları şarlatanla birlikte yuvarlandıkları ihanet çukurundaki çırpınışlarının eseridir. Bu alçaklar o gece kendilerince her şeyi hesap etmişler. Sadece Allah’ın hesabının tüm hesapların üzerinde olacağını düşünememişler. Türk Milletinin dünyada tanka karşı yumrukla, kurşuna ve bombaya karşı tekbirle karşı koyacak tek millet olduğunu akıllarına getiremedikleri için sokağa adım attıklarından itibaren planları bozuldu.”

‘15 Temmuz dönüm noktası’

“16 Temmuz akşama doğru darbenin bilançosu ortaya çıktığında bir kez daha dillerimizden ‘Ah be, Anadolu. Şimdi her köşen ağlayan ana dolu’ sözleri döküldü. Devletlerin ve milletlerin tarihlerinde geleceklerine yön veren kritik dönüm noktaları vardır. 15 Temmuz Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti için böyle bir tarihtir. Bundan sonra ülkemizde hiçbir şey 15 Temmuz öncesi gibi olmayacaktır. Tek parti döneminin zulmünü yaşayan milletimiz bir daha böyle bir zillete asla rıza göstermeyecektir. 27 Mayıs darbesinin, 12 Eylül darbesinin, 28 Şubat müdahalesinin mahcubiyetini yaşayan milletimiz bir daha asla böyle bir şey maruz kalmayacaktır. Menderes gibi bir beyefendinin dar ağacında son nefesini vermeye engel olamayan milletimiz bir daha böyle bir utancı asla yaşamayacaktır.”

‘İrademizi kimseye ipotek etmeyeceğiz’

“Milletimiz bir daha asla FETÖ gibi inancını eğitim ve hayırseverlik duygularını sömürerek ihanet zehrini damarlarına zerk etmek isteyen örgütlerin ülkesinde boy göstermesine izin vermeyecektir. İrademizi ve aklımızı kimseye ipotek etmeyeceğiz. Bölücü gayelerle milletimizin içine etnik veya mezhebi fitne sokmaya çalışanlara da aynı yolu izleyeceğiz. 15 Temmuz’da onun ayrılmak bir parçası olarak gördüğüm bölücü terör örgütünün saldırılarıyla etrafımızı kuşatmaya yönelik sinsi oyunlarla gördük ki artık, ya olacağız, ya öleceğiz. Bu sebeple 2023 hedefleri bizim için sıradan bir kalkınma programının çok ötesinde anlamlara sahiptir.”

‘ABD’de ilana izin verilmiyor’

“Bizim bizden başka dostumuz yok. Amerika’da metroda 15 Temmuz ile ilgili ilanlara müsaade etmiyorlar. Benzer şeyleri Avrupa’da yaşıyoruz. G20 zirvesine gittik, vatandaşlarımızla buluşmak için salon toplantıları yapacağız müsaade etmediler. 3 gün Hamburg’u yaktılar, yıktılar. Bumerang gibi. O teröristlerin içinde de buradan Almanya’ya gidip kabul gören PKK teröristleri vardı. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste.”

Şehit babası ağlattı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Harekât Merkezi’nde görevliyken şehit olan polis memuru Mehmet Oruç ile ikizi Ahmet Oruç’un babası Ali Oruç’un törende yaptığı konuşmada yazdığı şiiri okuması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve salonda bulunanları duygulandırdı. Ali Oruç’un şiirinin bitiminden sonra salonda bulunanlar başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere şehit babasını ayakta alkışladı.