Eşini öldüren sanık hakkında bir de 'sapıklık' iddiası

SİMGE Alay’ın kardeşi 14 yaşındaki A.K., "Sanık Kadir ile ablam Simge evlendiklerinde, sanık benimle anneme bakıp görüntü çok güzel demişti. Sapıklık maksadıyla bunu söyledi. Sanık, evlilikleri boyunca hem ablamı hem de bizi ölümle tehdit ediyordu" dedi. Davaya konu olan olay, 25 Nisan 2016 günü, Payamlı Mahallesi 5001 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilk evliliğinden iki çocuk dünyaya getiren Simge Alay (23), şiddet nedeniyle eşinden boşandı. Çocuklarının velayeti babalarına verilirken, Simge Alay ailesinin karşı çıkmasına rağmen Kadir Alay (47) ile evlendi. Simge Alay’ın hayatı, ikinci evliliğinin ilk günlerinden itibaren iddiaya göre gördüğü şiddet nedeniyle kabusa döndü. Bu süreçte karnından bıçaklanan Simge Alay, korktuğu için şikayetçi olamadığını ileri sürdü. İddiaya göre şiddetin artmasıyla birlikte dayanamayan Simge Alay, eşi Kadir Alay'a boşanma davası açarak, şikayetçi oldu. Kadir Alay’a mahkeme uzaklaştırma cezası verirken, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen Alay tutuklandı. Kadir Alay, kısa süre önce hapis yattığı cezaevinden izinli çıktı. Bundan habersiz olan Simge Alay ve Hakan Ç. adlı kişi, Kadir Alay’ın pompalı tüfekle saldırısına uğradı. Simge Alay olay yerinde hayatını kaybederken, Hakan Ç. yaralandı. Olaydan sonra kaçan Kadir Alay, jandarmanın takibi sonucu olaydan yaklaşık 4 ay sonra Muğla'da tatil yaparken 22 Ağustos’ta yakalandı. Hazırlanan iddianamede Kadir Alay hakkında 'tasarlayarak eşini kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından biri ağırlaştırılmış iki kez ömür boyu hapis cezası istendi. Sanığa yardım ettikleri iddiasıyla da tutuksuz sanıklar Münir B., Faruk Ş., Üzeyir K., Aykan K. ve Miyase D. hakkında da ’suçluyu kayırma’ suçundan 5’er yıla kadar hapis cezası istendi.

BALDIZINA VE KAYINVALİDESİNE SAPIKLIK YAPTI İDDİASI

İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 4. celsesi görülen duruşmaya tutuklu sanık Kadir Alay, tutuksuz sanıklar Münir B., Faruk Ş., sanıkların avukatları, Simge Alay'ın annesi Fevziye ve babası Arif Korucu ile avukatları Seda Ayaz Aksoy, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü avukatı Emine Şentügekçi ve Hakan Ç. katıldı. Tanık olarak dinlenecek olan Simge Alay’ın kardeşi 14 yaşındaki A.K. ifade vermeden önce ailenin avukatı Seda Ayaz Aksoy, A.K. ifade verirken salonun boşaltılmasını talep etti. Mahkemeye heyeti talep doğrultusunda mahkeme salonu boşalttı. A.K. ifadesinde, “Sanık Kadir ile ablam Simge evlendiklerinde, sanık benimle anneme bakıp görüntü çok güzel demişti. Sapıklık maksadıyla bunu söyledi. Sanık, evlilikleri boyunca hem ablamı hem de bizi ölümle tehdit ediyordu. Neden tehdit ettiğini bilmiyorum. Ancak en sonunda ablamı öldürdü. Ablam, sanıktan koktuğu için ayrılmıştı. Evlilikleri sırasında, sanık Kadir ablamı bıçaklamıştı. Öldürme olayı ile bir bilgim yoktur” dedi.

TUTUKLU YARGILANMAYA DEVAM

Sanık Kadir Alay ise söz alarak, “Ben olayı tasarlayarak yapmadım. Olay yerine eşimle konuşmak için gittim. Benim olay yerine gitme amacım onlara zarar vermek, ateş açmak değildi’’ diye konuştu.Duruşma savcısı sanık Kadir Alay’ın tutukluluğunu talep etti. Mahkeme heyeti, eksik dosyaların giderilmesine, sanık Kadir Alay'ın tutukluluğuna karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.



