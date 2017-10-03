Eşi için sosyal medyada donör arıyor

ÇAYCUMA ilçesinde yaşayan Yücel Koç, 46 yaşındaki eşi Dilek Koç için sosyal medya hesabından duyurular yapmasına rağmen henüz bir sonuça ulaşamadı.
3 yıl önce ilik kanserine yakalanan eşi Dilek Koç için sosyal medyadan donör arayan Yücel Koç, "İnsanlarımız ilik donörü olmak istemiyor. Eşimin bir an önce sağlığına kavuşması için çaresiz bekliyoruz. A rh (+) kan grubunda olanlar lütfen irtibata geçsin. Kızılay gerekli testleri yapıyor" diye ifade etti.
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