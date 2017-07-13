Esat Yontuç ile Hande Gülşen nişanlandı

ACUN Medya Genel Koordinatörü Esat Yontuç, bir süredir birlikte olduğu tasarımcı Hande Gülşen ile aile arasında yapılan bir törenle nişanlandı.

O anları telefonuyla kayıt altına alan Acun Ilıcalı, söz konusu görüntülerini instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı.

"BRAVO ALKIŞLIYORUZ"

Kız isteme ve nişan töreninde hazır bulunan TV8’in patronu, yüzükler takılırken “Bravo alkışlıyoruz” diyerek, bu anı kaydetti ve sosyal medya hesabından yayımladı.

Şeyma Subaşı’nın bulunmadığı geceden bir fotoğraf paylaşan Ilıcalı, "Bir eksiğimiz var Şeyma Subaşı" notunu düştü.