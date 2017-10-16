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Esad’ın en büyük kışlası TSK’da

İdlib’in özgürleştirildiği 2015 tarihinde muhaliflerle Esad arasında en sert çatışmaların yaşandığı Dayf Vadisi de Suriye rejiminin en büyük askeri kışlası olma özelliğini taşıyor

Esad’ın en büyük kışlası TSK’da

İdlib’in özgürleştirildiği 2015 tarihinde muhaliflerle Esad arasında en sert çatışmaların yaşandığı Dayf Vadisi de Suriye rejiminin en büyük askeri kışlası olma özelliğini taşıyor

16 Ekim 2017 Pazartesi 08:24
Esad’ın en büyük kışlası TSK’da
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TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de ateşkes rejimini takip amacıyla İdlib-Afrin hattında konuşlandığı gözlem noktalarında istihkam çalışmaları sürüyor. 
Dar et-Izze, Kala Saman, Selva, Fireyka hattına yerleşen Mehmetçik, ilerleyen günlerde Dayf Vadisi’ne de konuşlanacak. Böylece Esad rejiminin en büyük kışlası, Ankara’nın yönetimine geçecek.

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Anahtar Kelimeler:
Türk Silahlı KuvvetleriTSKSuriyeİdlib
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