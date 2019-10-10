Esad 'hain ve bölücü' YPG ile diyaloğa girmeyeceğini açıkladı
Suriye yönetimi, ülkeye ihanet etmek ve bölücülükle suçladığı YPG ile diyaloğa girmeyeceğini açıkladı
GÜNDEM 10.10.2019, 21:01 10.10.2019, 21:05
SURİYE Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mekdad, YPG’nin önderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Türkiye'ye Kuzey Suriye'yi "işgal etmek için" gerekli bahaneyi verdiğini söyledi.
Bir soru üzerine Mekdad, Suriye’nin YPG ile diyaloğa girmeyeceğini söyledi.
Mektad, “Bu silahlı gruplar, ülkelerine ihanet etti ve ülkelerine karşı suç işledi. Biz yabancı güçlerin rehinesi olanlarla hiçbir görüşmeyi ve diyaloğa girmeyi kabul etmeyeceğiz. Onlar, Suriye topraklarında Washington ajanlarının tutunma noktası olamayacak.” dedi.
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