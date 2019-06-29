Ertem Şener'den Ekrem İmamoğlu çıkışı: ... yemek düşer

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın istediği üzerine istifa eden Melih Gökçek'e ait Beyaz Tv'de Spor Müdürü olarak görev yapan Ertem Şener, yenilenen İBB seçimlerinin ardından ikinci kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu'nu övdü ve "Birilerine ne düşer bundan sonra? Çok özür dilerim b.k yemek düşer" dedi. BiPlayTv' isimli Youtube kanalında yayınladığı videoda Şener, "Bana birilerini hatırlatıyor. Aynı şekilde, aynı yollardan geçen birilerinin hikayesini anlatıyor" diyerek isim vermeden Erdoğan'ı ima etti.

"ADAM İKİ KERE HAK ETTİ"

İmamoğlu için "Adam mı? Adam. Dürüst mü? Dürüst. Herkese sarıldı mı? Sarıldı" diyen Şener, "Vaatler verdi mi? Verdi. Bundan sonrası onun işi. Koltuk onun. Hem de iki kere hak etti" dedi.

"ÇOK ÖZÜR DİLERİM ... YEMEK DÜŞER"

İmamoğlu'nu hem Erdoğan'ın hem de Binali Yıldırım'ın tebrik ettiğini hatırlatan Şener, "Kime ne kaldı, birilerine ne düşer bundan sonra? Çok özür dilerim ... yemek düşer. Çıkıp da önce sabah haberlerinde sonra akşam haberlerinde yorum yaparken 'sen şöylesin', 'sen böylesin', 'sen şusun', 'sen busun' demek yakışmaz" dedi.

Ekrem İmamoğlu'na "Bravo Ekrem başkan, sonuna kadar tebrik ediyorum" diyerek seslenen Şener, "Yolun sonu şampiyonluk olsun inşallah. Bu ülkenin insanları seni çok seviyor. Sevmeyenler de saygı duymak zorunda." ifadelerini kullandı.