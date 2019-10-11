Ermeni Patrikliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na açık destek!
Türkiye Ermeni Patrikliği, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini belirterek, "Terörü sonlandırmak ve sınırların güvenliğini sağlamak amacını güden harekatın amacına uygun bir şekilde sürmesi ve bir an önce huzur ve güvenliğin tesis edilmesi için dua ediyoruz." açıklaması yaptı.
BARIŞ Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini dile getiren Türkiye Ermeni Patriklii'nden, "Barış Pınarı Harekatı'nın barışçıl amaçlarına ulaşması için beka dualarımızı yineliyoruz." ifadeleri kullanıldı. Türkiye Ermenileri Patrikliği Kaymakamı Sahak Episkopos Maşalyan Barış Pınarı Harekatı hakkında açıklamada bulundu. Harekat'a açık destek verdiklerini belirten Maşalyan, " Terörü sonlandırmak ve sınırların güvenliğini sağlamak amacını güden harekatın amacına uygun bir şekilde sürmesi ve bir an önce huzur ve güvenliğin tesis edilmesi için dua ediyoruz.
"DUALARIMIZI YİNELİYORUZ"
Tanrı esirgeyen kudreti ile yurdumuzu ve insanlarımızı her türlü felaketten korusun. Kiliselerimizde yapılan ainlerde Türkiye Cumhuriyet'inin bekası ve ordusu için her daim dua edilmektedir. Ordumuzun barışçıl amaçlarına ulaşması ve asker evlatlarımızın başarı ile görevlerini tamamlayarak esenlikle yurda geri dönmesi için her ainde tekrarladığımız beka duamızı yineliyoruz. Barış Pınarı Harekatı'nın barışçıl amaçlarına ulaşması için beka dualarımızı yineliyoruz."
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