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Erken seçim kararına HDP'den ilk yorum geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim tarihini 24 Haziran olarak açıklamasıyla HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli "24 Haziran erken değil panik seçim" yorumunu yaptı

Erken seçim kararına HDP'den ilk yorum geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim tarihini 24 Haziran olarak açıklamasıyla HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli "24 Haziran erken değil panik seçim" yorumunu yaptı

18 Nisan 2018 Çarşamba 17:14
Erken seçim kararına HDP'den ilk yorum geldi
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 CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Bahçeli ile görüşmesi sonrası basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Bahçeli'nin erken seçim teklifini olumlu karşıladıklarını belirterek, "Seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmasına karar verdik" dedi.

"İKTİDAR ACZ İÇİNDE"

 HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 24 Haziran 2017 tarihine alınan seçim için "24 Haziran erken değil panik seçim; iktidar acz içinde" yorumu yaptı.

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim tarihini 24 Haziran olarak açıklamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Bilgen, "Amaçları kendilerini kurtarmak. Topluma vaat ettikleri ortamı tahsis edemediler, uyum yasalarını geçiremediler, her şey bir kaos aslında" dedi.

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Sezai TemelliHdp
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