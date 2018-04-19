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Erken seçim ilanının ardından AK Parti'de hareketli saatler

Son dakika! Erken seçim kararını duyurmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ve partinin tüm vekilleri ile AK Parti genel merkezinde bir araya geldi

Erken seçim ilanının ardından AK Parti'de hareketli saatler

Son dakika! Erken seçim kararını duyurmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ve partinin tüm vekilleri ile AK Parti genel merkezinde bir araya geldi

19 Nisan 2018 Perşembe 12:58
Erken seçim ilanının ardından AK Parti'de hareketli saatler
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran erken seçim açıklamasının ardından AK Parti Genel Merkezinde bakanlar ve partinin tüm milletvekilleriyle kahvaltıda buluştu.

YOL HARİTASI HAKKINDA BİLGİ VERECEK

Erken seçim kararının alınmasından sonra milletvekilleri ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim öncesi izlenecek yol haritasına ilişkin Başbakan Binali Yıldırım ve kurmayları ile birlikte milletvekillerine bilgi verecek.

İLK GENİŞ KAPSAMLI TOPLANTI

AK Parti'nin bu toplantısı, erken seçim açıklamasının ardından yapılacak ilk geniş kapsamlı toplantı olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Erken SeçimAK Parti
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