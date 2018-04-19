Erken seçim ilanının ardından AK Parti'de hareketli saatler

Erken seçim kararının alınmasından sonra milletvekilleri ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim öncesi izlenecek yol haritasına ilişkin Başbakan Binali Yıldırım ve kurmayları ile birlikte milletvekillerine bilgi verecek.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran erken seçim açıklamasının ardından AK Parti Genel Merkezinde bakanlar ve partinin tüm milletvekilleriyle kahvaltıda buluştu.

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