Erkek çocukları öpüştüren fenomen, hapishanede öldürüldü mü?
YouTube kanalına yüklediği bir video içeriğinde, para karşılığına erkek çocukları öpüştürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Gaga Bulut'un öldürüldüğü iddiası sosyal medyaya bomba gibi düştü.
GAGA Bulut takma adıyla sosyal medyada tanınan Bulut Altuğ, geçtiğimiz yıl YouTube kanalında yayınladığı bir video ile gündeme oturmuştu. Para karşılığında erkek çocukları öpüştürdüğü bir içeriği paylaşan Altuğ, çıkarıldığı duruşmada tutuklandı. Uzun zamandır haber alınamayan Gaga Bulut'un hapishanede öldürüldüğü yönündeki iddia ise gündeme sarstı.
ERKEK ÇOCUKLARINI ÖPÜŞTÜRMÜŞTÜ
İzmir'de, para karşılığında erkek çocukları öpüştürüp bu görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılıp gözaltına alınan sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' lakaplı Bulut Altuğ, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Altuğ'un paylaştığı videolara da mahkeme tarafından erişim yasağı konuldu.
HAPİSHANEDE ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?
Erkek çocuklarına yaptırdığıyla adından günlerce söz ettiren Bulut'un hapishanede öldürüldüğü iddia edildi. Bulut'un öldürdüğü yönündeki iddiasını duyan birçok kişi Twitter'dan Bulut hakkında paylaşım yapmaya başladı.
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