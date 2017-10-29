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Ergin Keleş’in Cumhuriyet Bayramı mesajı sosyal medyayı salladı…

Sivassporlu futbolcu Ergin Keleş’in Cumhuriyet Bayramı mesajı sosyal medyada gündeme oturdu. Ergin Keleş'in Karabükspor- Sivasspor maçına ilişkin soru üzerine yaptığı açıklamalar sosyal medyada günün en çok paylaşılan konuşmaları arasına girdi

Ergin Keleş’in Cumhuriyet Bayramı mesajı sosyal medyayı salladı…

Sivassporlu futbolcu Ergin Keleş’in Cumhuriyet Bayramı mesajı sosyal medyada gündeme oturdu. Ergin Keleş'in Karabükspor- Sivasspor maçına ilişkin soru üzerine yaptığı açıklamalar sosyal medyada günün en çok paylaşılan konuşmaları arasına girdi

29 Ekim 2017 Pazar 15:55
Ergin Keleş’in Cumhuriyet Bayramı mesajı sosyal medyayı salladı…
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ERGİN Keleş, bugün sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu.
Karabükspor Sivasspor maçı öncesi açıklamalarda bulunan Ergin Keleş şunları söyledi: “Tabii bugün biraz sözlere futbol ile başlamak ayıp olur diye düşünüyorum. Bugün var olduğumuz günden beri esareti kabul etmemiş, bağımsızlığa aşık olmuş bir milletin egemenliğini kayıtsız ve şartsız bir şekilde kendi ellerine aldığı, bunu da tüm dünyaya haykırdığı bir gün bugün. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı büyük bir onurla, büyük bir gururla kutluyorum. Bu güzel günü bize armağan eden ebedi başkomutanımız Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk’ü ve bu vatan için mücadele vermiş bütün o güzel insanları özlemle, saygıyla, rahmetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun"

ERGİN KELEŞ KİMDİR?
Ergin Keleş, 1 Ocak 1987 Düzce'nin Cumayeri ilçesinde dünyaya gelmiştir. Genç milli takımda birçok kez forma giymiştir. 
Ergin Keleş ayrıca Trabzon Lisesi 'nin kazandiği liseler arası dünya şampiyonluğunda turnuvanın gol kralı olmuştur ve bu başarıda başrol oynamıştır. Akçaabat Sebat Spor takımında kiralık oynadıktan sonra, 2006-2007 sezonunda Sakaryaspor takımında kiralık olarak forma giymiş 2007-2008 sezonu itibariyle tekrar Trabzonspor'a dönmüştür.

Ergin Keleş'in forma giydiği takımlar:

Trabzonspor U21, Trabzonspor, Sakaryaspor, Manisaspor, Ankaragücü, Karabükspor, Mersin İdmanyurdu, Göztepe, Adanaspor, Gaziantep BB, Sivasspor.

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