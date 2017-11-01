Ergenekon sanığı Kaya'ya silahlı saldırı

BAKIRKÖY sahilinde bir balıkçıda arkadaşlarıyla yemek yerken oturduğu masaya yanaşıp peş peşe silahını ateşleyen saldırganın mermileriyle Kaya olay yerinde hayatini kaybetti.
Milliyet'in haberine göre; 2 kişinin yaralandığı saldırıda polis olay sonrası kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken, balık restoranında ve bölgede bulunan kameraları incelemeye aldı.
Av.Kudbettin Kaya, Ergenekon yargılamaları sırasında Yargıyı etkilemeye çalıştığı iddiasıyla Zekeriya Öz'ün talimatıyla gözaltına alınmış tutuklanarak cezaevine konulmuştu.
Kaya hakkında Adalet eski Bakanı Seyfi Oktay'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi ile birlikte ''Ergenekon davası ve soruşturmasını etkilemeye teşebbüs ettikleri'' iddiasıyla dava açılmıştı.
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