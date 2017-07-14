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Ergenekon kumpasına ilk operasyon

Fethullahçı Terör Örgütü'nün Hava Kuvvetleri'nde kadrolaşmak ve ordudaki Atatürkçü ve ulusalcı askeri personeli tasfiye etmek ve bu personeli Ergenekon terör örgütünün silahlı grubu olarak göstermek amaçlı yaptıkları kumpaslar deşifre olmaya başladı

Ergenekon kumpasına ilk operasyon

Fethullahçı Terör Örgütü'nün Hava Kuvvetleri'nde kadrolaşmak ve ordudaki Atatürkçü ve ulusalcı askeri personeli tasfiye etmek ve bu personeli Ergenekon terör örgütünün silahlı grubu olarak göstermek amaçlı yaptıkları kumpaslar deşifre olmaya başladı

14 Temmuz 2017 Cuma 09:08
Ergenekon kumpasına ilk operasyon
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DAHA önce takipsizlik kararı verilen Karargah Evleri soruşturmasında FETÖ kumpası olduğu ve Karargah Evleri soruşturması kanalıyla Fethullahçı olmayan subayların ordudan tasfiye edildiğinin tesbiti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Dosyadaki şüpheli sayısının 67 olduğu belirtildi.
 
FETÖ'cü polis ve savcılarca yürütülen ve sonradan takipsizlik kararı verilen Hava Kuvvetleri'ndeki Karargah Evleri soruşturmasında bazı askeri personele kumpas yapıldığına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan kumpas soruşturması sırasında dosyada bulunan bir flash bellek ortaya çıktı.
 
FLASH BELLEKTEN FİŞLEME DOSYALARI ÇIKTI
 
Flash bellekten fişleme dosyaları çıktı. Bu dosyalardan birinde , FETÖ İmamlarının kendilerinden olmayan asker-polis gibi kamu mensuplarını fişledikleri saptandı. Listeler incelendiğinde çok sayıda subay-astsubay- öğretim görevlisi vs hakkında fişleme bilgisinin bulunduğu görüldü. FETÖ/PDY Silahlı terör örgütünün Askeriye yapılanmasına ilişkin 2004-2005 yıllarına ait listeler olduğu anlaşıldı.
 
FETO'NUN VİDEOLARINI KAÇ KERE İZLEDİĞİNİ BİLE SAYMIŞLAR
 
Bir başka listede, FETÖ imamlarının kendi mensubu olan öğrencilerin okuduğu risale sayfa sayısı, tuttuğu oruç gün sayısı, teröristbaşı Fethullah Gülen'e ait izlediği video sayısı, örgütün evlerinde yatılı kaldığı gün sayısı gibi veriler yer aldığı görüldü.
 
FLASH BELLEKTEKİ DETAYLAR
 
Söz konusu flash bellekteki bilgilerin ise 2006 yılı Eylül ayında özel bir bilişim şirketine gelen şahsın bir micro sd kartı içerisindeki verilerin kurtarılmasını talep etmesi üzerine elde edildiği anlaşıldı. Kurtarma işlemini yapan bilişim görevlisinin micro sd kartını getiren şahsın hareketlerinden şüphelendiği, bahse konu micro sd kartın içeriğindeki bilgileri kontrol etmek istemesi ve kart içerisindeki dosyaların şifrelenmiş olduğunu görmesi üzerine kartın bir kopyasını CD'ye aktardığı öğrenildi. Kopya CD içerisindeki dosyaların şifrelerinin bir kısmını kendi imkanları ile çözdükten sonra dosya içeriklerinin askeriye içerisindeki bir takım şahıslar hakkında "Arızalı- Alevi- Atatürkçü – Kazanılabilir v.b." şeklinde fişleme bilgisinin yer aldığı ve "her gün traş olun, parfüm sürün, gerekiyorsa cinsel içerikli ve küfürlü konuşun, kendinizi belli etmeyin, kazanmak istediğiniz kişilere ufak yardımlarda bulunun v.b." şeklinde örgüt içi talimatların da olduğu gördüğü ve bu bilgileri Askeri Yetkililere ulaştırma gereksinimi duyduğu öğrenildi.
 
DOSYADAKİ BİLGİLER KOMUTANLARA ARZ EDİLDİ
 
Dosyadaki bilgileri Hava Pilot Kurmay Yarbay Selami Selçuk Çakmaklı'ya teslim ettiği, bahse konu bilgilerin yer aldığı CD'nin Çakmaklı tarafından sıralı komutanlara arz edildiği saptandı. FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yöneticileri tarafından tanzim edildiği değerlendirilen bu doküman ve listelerin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine ait değilmiş gibi kendi örgütlerine mensup askeri personelin açığa çıkmaması ve gizlenmesi amacıyla bir takım bilgiler de gizlenerek Karargah Evleri soruşturması kapsamında o dönem FETÖ/PDY silahlı terör örgütü dışında kalan ve kendilerine tehdit oluşturabileceğini düşündükleri askeri şahısların tasfiyesi amacıyla bu askeri şahıslar tarafından tanzim edilmiş gibi göstererek tespit tutanağı tanzim edildiği, bu yöntemle Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Askerleri Ergenekon terör örgütü adı altında terör örgütü mensubu gibi göstermeye çalıştıkları anlaşıldı.
 
8 İLDE 12 KİŞİ ARANIYOR!
 
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün amaçları doğrultusunda Askeri Okullara öğrenci yetiştiren ve gönderen ayrıca fişleme yaptıkları değerlendirilen "Gezici, Eğitim Danışmanı, Doktor, Öğretmen Ser Doktor/Ser Gözcü,ATM, BTM ve BBTM " yapılanması diye tabir edilen yapılanmalarla ilgili olarak İstanbul Merkezli 8 İlde 12 şüpheli şahısın yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.
 
FETÖ ABİLERİNİN TUTTUĞU DOSYADAKİ İSİMLER BYLOCK'ÇU!
 
FETÖ abilerinin tuttuğu excel dosyalarında isimleri geçenlerin çoğunluğunun Bylock kullanıcısı olduğu, yurt genelindeki fetö operasyonlarında tutuklu veya haklarında yakalama kararı bulunduğu tespit edildi. Dosyadaki şüpheli sayısının 67 olduğu kaydedildi. Terörle Mücadele Şube Müdürcüğü'nün yürüttüğü operasyon devam ediyor. Cumhuriyet Savcısı Mesut Erdinç Bayhan'ın yönettiği dosyanın çok kapsamlı olduğu ve operasyonların dalga dalga devam edeceği belirtildi. 

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Anahtar Kelimeler:
Fethullahçı Terör ÖrgütüHava KuvvetleriErgenekon Terör Örgütü
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