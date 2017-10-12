Ergenekon davası dosyası Yüce Divan’da

ANAYASA Mahkemesi Genel Kurulu, Yüce Divan sıfatıyla İlker Başbuğ ile 19 kişi hakkındaki ’Ergenekon’ davasıyla ilgili dosyanın ön incelemesini yapacak. Konuyla ilgili ön inceleme, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından sanık Mehmet İlker Başbuğ ve diğer 18 sanığın yargılanmaları" olarak gündeme alındı.
Gündeme alınacak diğer bir başlık ise, "Tüzük ve programının kimi bölümlerinin Anayasa’nın 3., 68/4 ve 22.4.1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 78., 79/a, 80. 81., 82., 83., ve 96. maddelerine aykırılığı nedeniyle Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi’nin, 2820 sayılı Kanun’un 101. maddesini birinci fıkrasının (a) bendi gereğince kapatılmasına karar verilmesi talebi" olacak.
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