Erdoğan'ın o sözüne sert cevap

İşte Bahçeli’nin açıklamasından satır başları:

Kendi kariyer planlamasından başka gözü bir şey görmeyen Erdoğan, Türkiye’ye dolar şoku yaşatmıştır. Doların artışına rağmen Şubat ayında ihracat yüzde 13 azalmıştır. Orta vadeli program mart ayı dolmadan çökmüştür. AKP’nin ekonomi planları yırtılmıştır. Ağırlaşan sefalet şartları alarm zilleri çalmaktadır. AKP’nin ekonomi politikaları vatandaşımızı perişan etmiştir. Erdoğan’ın dengesiz ve densiz açıklamaları Türkiye ekonomisini yoğun bakıma sokmuştur. Kazanan faizciler, rantiyeciler, döviz stokçularıdır. Kazanan dolar milyarderi Erdoğan, sevinen hırsız çetesidir. Dünyada petrol fiyatları düşerken ülkemizde düzenleme adı altında fatura kabarmıştır.

AKIL HOCALARININ FISILDAMASIYLA MB İLE UĞRAŞTI

Döviz artışına çanak tutan AKP’nin ilkesiz ve düşüncesiz adımlarıdır. Devletin tepesinde yaşanan atışma ve anlaşmazlıklar vatandaşımıza vahim şekilde sirayet etmiştir. Erdoğan’ın Başbakan Yardımcısı ve MB Başkanı'nı tahkir etmesi yanındakilerin tavsiyesiyle olmuştur. Akıl hocalarının fısıldamasıyla MB ile uğraşan Erdoğan aynı zamanda bu kurumun bağımsızlığını gölgelemiştir. Erdoğan artık kriz çıkaran bunalım icat eden bir konuma alçalmıştır.. Türk milleti bu adama tahammül etmeyecektir.

ÇELİMSİZ VE ÇEYREK BAŞBAKAN

Çelimsiz ve çeyrek Başbakan siyasi ve ekonomik göstergeleri tersine çevirmek için muazzam bir Türkiye karşıtı kampanya olduğuna dikkat çekmek istemektedir. Madem Türkiye karşıtı kampanya varsa Davutoğlu apar topar ABD hükümetinin haberi bile olmadan New York’a neden gitmiştir. Başbakan beyhude yere çabalamaktadır, çünkü inandırıcılığı sıfırdır.

HER ŞEY TATLIYA BAĞLANACAKSA BU KRİZE NE GEREK VARDI

Sonunda her şey tatlıya bağlanacak idiyse bu kadar krize ne gerek vardı. Milyonların vebalini kim taşıyacak.Suçlu kimdir? Döviz lobisine uşaklık yapan kimlerdir? Dövizdeki fahiş artış Erdoğan için ballı börek olabilir ancak milletimiz için vahim bir eziyettir. Uyanan milli ruh gerçekleri görmüştür. Dövizin, işsizliğin hesabı 7 Haziran’da sorulacaktır. Türk milleti bizimle kol kola girerek saray soytarılarıyla yollarını ayıracaktır.

TÜRK DEVLETİ ŞİRKET DEĞİLDİR

Türk devleti işletme, şirket, holding değildir. Türk devlet geleneğinde kârı odak alan A.Ş. özelliği de yoktur olmamıştır. Devlet, şirket gibi yönetilmeyecektir. Erdoğan dilinin ucuna ne geldiyse fütursuzca söylemektedir. Erdoğan sonunda içindeki derdi de söylemiştir. Konuşma yapan bu şahıs ''Bir A.Ş. nasıl yönetiliyorsa Türkiye de öyle yönetilmelidir'' demiştir. Erdoğan ya ruhen iflah olmaz bir hastalığın pençesindedir ya da aklını mantığını yemiş bitirmiştir.

CUMHURBAŞKANI ETTİĞİ YEMİNLERİ ÇİĞNEDİ

Türkiye Cumhuriyeti’nin şirket gibi yönetilme hedefi itiraf edilmemiş bir rejim değişikliği hedefini deşifre etmektedir. Erdoğan ecdat yadigarı bu devleti kimlere bölüştürmeyi hedeflemektedir. Bu nasıl bir aymazlık, nasıl bir körlük ve ucubeliktir. Erdoğan meydanı boş bulmuştur. Türkiye Erdoğan karanlığı ile boğuşmaktadır. Cumhurbaşkanı ettiği yeminleri tamamen çiğnemiştir.

BÖYLE GİDERSE YURTDIŞINA KAÇMASI SÜRPRİZ OLMAYACAKTIR

Erdoğan artık görevini kötüye kullanmaktan sorumlu ve suçludur. Cumhurbaşkanlığı makamı bize göre işgal altındadır. Yeni anayasa ve başkanlık sistemi için gece gündüz zehir kusmaktadır. Haddini aşmış, kırmızı çizgiyi geçmiştir. Öyle kontrolden çıkmış, öyle gözünü hırs bürümüştür ki her şeyi kendine hak görmektedir. “TC’yi tek taraflı feshettim” dese kimseden ses çıkmayacaktır. Erdoğan musibeti Türkiye’yi mahvolmanın eşiğine getirmiştir.

Böyle giderse Erdoğan’ın Zeynep Abidin Bin Erdem gibi yurt dışına kaçması kimse için bir sürpriz olmayacaktır. Çünkü gidişat onu göstermektedir. Söylediği yalanlar cepheleşmeyi tetiklemiştir. Maalesef MİT basit bir hafiye teşkilatı haline getirilmiştir.

DİYARBAKIR'A GİDİNCE 'KÜRT SORUNU' DİYEN, BALIKESİR'İ GÖRÜNCE BUNU İNKAR EDEN...

''Kürt sorunu herkesten önce benim sorunumdur'' diyen yalancı Erdoğan’dır. Diyarbakır’a gidince Kürt sorunu diyen Balıkesir’i görünce bunu inkar eden Erdoğan’ın artık çark makinesi kıvırma üstadı olduğu bellidir. Kimse kurtulamayacaktır. Erdoğan ve AKP hükümeti milli güvenliğimiz için PKK kadar tehlikelidir. Talihsizliktir ki milletin bekası için duyulan kaygılar 1910’ların Türkiye’si ile örtüşmeye başlamıştır.

UYARIYORUM, HERKES AYAĞINI DENK ALSIN, SABRIMIZI YANLIŞ ANLAMASIN