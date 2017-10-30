Erdoğan’ın eski danışmanı: Din uyuşturucudur, ama..

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eski metin yazarı, AKP milletvekili Aydın Ünal bugünkü köşesinde dünya uyuşturucu ticaretine ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

1993 yılında öldürülen dünyaca ünlü uyuşturucu baronu Escobar’ın sol örgütlerle ilişkili olduğunu yazan Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, Türkiye’de ve Avrupa’da PKK’nın uyuşturucu ticaretinden 2 buçuk milyar Euro kazandığı yazdı. FETÖ ve IŞİD gibi örgütlerinde uyuşturucu ticaretindeki rolüne dikkat çeken Aydın Ünal, tüm bu yasadışı ticarette sadece dolar ve Euro’nun kazançlı çıktığını yazarak, “Kazanan hep kapitalizm oldu.” ifadelerini kullandı.

AKP’li Adın Ünal yazısının sonunda Karl Marks’ın sözüne destek vererek,“Fetullah Gülen ve DAİŞ’in, tıpkı Hasan Sabbah gibi Haşhaş, yani uyuşturma üzerine bina ettiği yeni dini görünce de, MARKS’ın “din uyuşturucudur” sözünün en azından yapay dinler için isabetli olduğunu teslim etmek gerekir.”şeklinde yazdı.

Aydın Ünal’ın yazısının son bölümü şöyle:

“FARC ve Escobar terörü Kolombiya’da 250 bin cana mal oldu. Türkiye’de PKK terörü nedeniyle 50 bin insan hayatını kaybetti. FETÖ 15 Temmuz’da 250 canımıza kıydı. DAİŞ’in bilançosu henüz belli değil. Kazanan sadece dolar ve euro oldu; kazanan sadece uyuşturucu ve silah baronları oldu. Kazanan hep kapitalizm oldu.

Karl Marks’ın dünya solu üzerindeki etkisi bir Pablo Escobar kadar olamadı. Fetullah Gülen ve DAİŞ’in, tıpkı Hasan Sabbah gibi Haşhaş, yani uyuşturma üzerine bina ettiği yeni dini görünce de, MARKS’ın “din uyuşturucudur” sözünün en azından yapay dinler için isabetli olduğunu teslim etmek gerekir.”