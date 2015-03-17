Erdoğan'ı sinirlendiren olay!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ve Gürcistan Cumhurbaşkanlarının katıldığı törende öncelikle İstiklal Marşı okundu. Protokol ayakta Azeri Milli Marşı'nın da okunmasını bekledi ama marş başlamadı. Erdoğan önce protokol müdürü, ardından da protokoldeki bazı görevlilerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanının protokol hatasından dolayı sinirlendiği gözlendi. Erdoğan kürsüye çıktığında ise "öncelikle bir protokol hatasını düzeltelim" dedi ve Azerbaycan Milli Marşı çalındı.