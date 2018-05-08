Erdoğan'dan skandal bildiri ile ilgili çok sert sözler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.



Partilerin cumhurbaşkanı adayı belirleme süreçlerine değinen Erdoğan, "Kimi partiler grup kararıyla veya imza toplamak suretiyle genel başkanlarını cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ettiler. Tek bir parti hariç ana muhalefet partisinin genel başkanı her nedense cumhurbaşkanı adayı olmak istemedi. Partisini yönetmek Türkiye'yi yönetmeye talip olmaktan daha cazip gelmiş olacak ki bir başka adayı öne sürdü. Uzun bir süre sözünü ettikleri çatı aday falan da değil. CHP kongrelerinde genel başkanlık için aday olan ama bir türlü seçilemeyen birini cumhurbaşkanlığı adaylığı için önerdiler. Demek ki ana muhalefet partisinin gözünde, CHP genel başkanlığı, cumhurbaşkanlığından daha önemli, kritik bir görev" ifadelerini kullandı.



"KORKARIM BU İŞİN SONU CHP'NİN TOPTAN SATIŞINA KADAR GİDER"



Erdoğan, "Zaten Kılıçdaroğlu'nun aday tanıtırken ki hali, tavrı ifadeleri, mimikleri takdim şekli bu konuya bakışını açık bir şekilde ortaya koyuyor. Dün 15 milletvekilini ağlata ağlata başka bir partiye nöbete göndermişler. Şimdi de seçmenlere başka partilerin cumhurbaşkanları adayları için seçim kurullarında görev çıkartmışlar. Bunu da demokrasi ile Açıklıyorlar. Milletvekili ve seçmen pazarlamak demokrasinin kuralları içerisinde yok. Korkarım bu işin sonu CHP'nin toptan satışına kadar gider" diye konuştu.



"HAKLARINI VERMEK LAZIM ÇILDIRTMASALAR DA ŞAŞIRTMAYI BAŞARDILAR"



CHP'nin Cumhurbaşkanı adayına ilişkin Erdoğan, "Seçim kampanyasında CHP'nin başındaki zata mı yoksa öne sürdüğü garibana mı bakacağız? Onu bilemiyoruz. Ortada bir aslı bir de kuklası var. Hacivat Karagöz oyunlarındaki gibi. Şimdi biz sopanın ucundaki figürle mi uğraşacağız. Sopayı tutanla mı uğraşacağız? Şaşırdık. Bizi çıldırtacaklarını söyleyerek yola çıkmışlardı. Haklarını vermek lazım çıldırtmasalar da şaşırtmayı başardılar. Sürekli bize meydan okuyan, 'hadi bakalım işte er meydanı' dediğimizde köşe bucak kaçan bu yalancı pehlivan, hiçbir işe yaramasa da milletimizi eğlendiriyor. Bu karikatür tipin ve adayının maceralarını seçimlere kadar izlemeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz 16 yıla ilişkin en büyük hayıflanmam şöyle sıkletimize uygun bir ana muhalefet bulamayışımızdır" açıklamasında bulundu.



"BUNLAR ÇOK BASİT, POPÜLİST POLİTİKALAR"



Erdoğan, "Muhalefetin vaatlerine baktığımızda şöyle bir manzara ortaya çıkıyor. Biri gözüne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni, öteki devletin uçaklarını, beriki yeni yönetim sistemini kestirmiş illa biz bunları yıkacağız, yok edeceğiz diyorlar. Biri artık Çankaya'da yatacakmış, bir diğeri de Külliyeyi gençlere teslim edecekmiş. Böyle bir politika olur mu?Bu nasıl cüce bir politikadır? Çankaya'da yatmak ile konuk evi haline getirmek ile politika yapacaklarını zannedenler bu milleti ne yerine koyuyorlar? Bu millet 24 Haziran'da gereken cevabı, gerektiği şekilde verecektir. Bunlar çok basit, popülist politikalar. Bunlar artık mazide kaldı kimse bunları yutmuyor. Millet sizden neyi yıkacağınızı değil neyi inşa edeceğinizin projesini istiyor" ifadelerini kullandı.



"TEK BİR DERTLERİ VAR; RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I YIKMA"



Erdoğan, "Tek bir dertleri var; Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkma. İnşallah 24 Haziran'da da milletimiz ile birlikte yıkım ekibine hak ettiği bir dersi vereceğimize inanıyorum" dedi.

"OKUSALAR HERHALDE İNCİL'İN DE YASAKLANMASINI İSTERLER"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'daki Kuran-ı Kerim bildirisine tepki göstererek, "Önceki gün, Fransa'da kendini bilmez bir grup çıkmış Kuran-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkartılmasını isteyen bir bildiri yayınlamış. Bunu söyleyenlerin Kuran-ı Kerim'den haberlerinin olmadığı çok belli de. Acaba ömürlerinde kendi kitapları İncil'i, Tevrat'ı, Zebur'u hiç okumuşlar mıdır? Okusalar herhalde İncil'in de yasaklanmasını isterler. Ama bunların böyle bir dertleri, sorunları asla yok. Biz Batı ülklerini İslam, Türk düşmanlığı, ırkçılık konusunda uyardıkça adımız kötüye çıkıyor. Ey Batı bak; bizim kutsal kitabımıza saldırdıkça şunu bilesiniz ki biz sizin kutsallarınıza saldırmayacağız ama sizi alaşağı edeceğiz. Bunu da bilin. Siz kimsiniz de bizim kutsalımıza saldırıyorsunuz? Biz sizin ne denli aşağılık olduğunuzu biliyoruz. Bunu zaten her yerde yaptınız. Yeni tanımadık sizi. Ne kadar yapsanız da biz sizin kutsallarınıza saldırmayacağız. Çünkü biz sizler gibi aşağılık değiliz" diye konuştu.

"MUHALEFETİN PROJESİ YOK DEDİK, HAKSIZLIK ETTİK GALİBA"



Muhalefeti eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Başka cumhurbaşkanı adayları da var. Biz ne kadar adayla yarışırsak o kadar memnun oluruz. Türkiye'nin demokrasisini görmek isteyen bu çeşitliliğe, renkliliğe baksın. Ötekilerin tarzı yok etmek, yıkmak olabilir. 'Muhalefetin projesi yok dedik', haksızlık ettik galiba. Bir tane projeleri var onu da açıkladılar. Bu proje, Türkiye'yi eski sisteme geri döndürmekmiş. Bu milletin 16 Nisan'da ortaya koyduğu iradeye saygısızlıktır. Size bu vaatle gelenlere sorun; AK Parti Türkiye'de 284 bin yeni derslik yaptı siz onları da mı yıkacaksınız? AK Parti paradan 6 sıfır atarak parasını itibarlı hale getirdi. Siz yeniden 6 sıfırı ilave etmek suretiyle hani tuvalete gidilebilen günleri geri mi getireceksiniz? AK Parti nice dev eserleri ülkeye kazandırdı, siz bunları dinamitleyip yerle bir mi edeceksiniz? AK Parti terör örgütlerinin başlarını inlerinde eziyor, siz bunlara ülkeyi teslim mi edeceksiniz? diye konuştu.



"SON ŞU ANDAKİ RAKAM; 4 BİN 423 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



"Erdoğan, "Son şu andaki rakam; 4 bin 423 terörist etkisiz hale getirildi. 4 bin kilometrekarelik alanı güvenli hale getirip sığınmacıların dönmesini sağladı siz yeniden buraları terör örgütlerine mi bırakacaksınız?" dedi.



"TAAHHÜDÜMÜZ YENİ YÖNETİM SİSTEMİNİ TÜM UNSURLARIYLA HAYATA GEÇİRMEK"



Erdoğan, "Taahhüdümüz yeni yönetim sistemini tüm unsurlarıyla hayata geçirmek. Somut hizmet ve yatırımlarımızı beyannamede açıklayacağız. Her şeyden önce ciddi bir birikim ve tecrübemiz var. Bu kadro yola yeni çıkan çırak bir kadro değil. Yola yeni çıkan bir çıkarak değil bu kadro gerek şahsım gerek arkadaşlarım deneyimli, tecrübeli. Bundan sonraki süreçte biz yeni yola çıkan olmayacağız. Aldığımız mesafenin üzerine süratle yeni yeni projeleri koyarak devam edeceğiz. Karşımızdakilerin ne deneyimi ne tecrübesi var. Onlar bu işe sıfırdan başlayacaklar. Biz ise yeni projelerle adımlarımızı atarak ülkemizi muhasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacağız. Bu asla eski ile çelişme reddetme değil. Bu, 16 yılın birikimi üzerine yepyeni bir Türkiye inşa etme süreci" açıklamasında bulundu.



"KUR ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN SALDIRI DALGASINI TERSİNE ÇEVİRECEK PROJELERİMİZ VAR"



Erdoğan, "Ekonomide hiçbir rasyonel ve teknik temeli olmayan, kur üzerinden yürütülen saldırı dalgasını tersine çevirecek projelerimiz var" dedi.



"ÇOK SAYIDA KANUN ÇIKARMAYA, VEYA KANUN DEĞİŞİKLİĞİNE HATTA ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE İHTİYAÇ DUYULACAKTIR"



Erdoğan, "Çok sayıda kanun çıkarmaya, veya kanun değişikliğine hatta anayasa değişikliğine ihtiyaç duyulacaktır. Aziz milletimden isteğim şudur, bizi bugüne kadar yalnız bırakmadınız, anayasa değişikliği yapabilecek güce bizleri kavuşturmak suretiyle cumhur ittifakına çok daha farklı bir güç katmanız olacaktır. Yeni dönemde de istikrar ve güvenin temininde Meclis çoğunluğu önemlidir. Milletimizin desteğiyle Cumhur İttifakı'nın anayasa değişikliği çıtasının üzerine çıkacağına inanıyorum" dedi.



"KENDİLERİNE FARKLI İSTİKAMETLER TAYİN EDENLERE GÜLE GÜLE DEMEKTEN BAŞKA ELİMİZDEN BİR ŞEY GELMEZDİ"



"Tayyip Erdoğan, bugüne kadar ülkesinin ve halkının aleyhine olacak hiçbir adımı atmamış, iş yapmamış karar vermemiştir" diyerek konuşmasına devam eden Erdoğan, "Buna rağmen bazı yanlışlar, eksikler belki yanlışlar art niyetten veya tembellikten değil hayatın tabi akışı içindeki değişimlerden kaynaklanmıştır. Dün iyi bildiğiniz, birlikte yol yürüme kararı aldığınız insanların, kesimlerin yarın rotayı nereye çevirebileceklerini kestirmek mümkün değildir. Kendilerine farklı istikametler tayin edenlere güle güle demekten başka elimizden bir şey gelmezdi. Nitekim öyle de yaptık. Hesabımız halkadır, hakkadır. Bugün de bu hesabı herkese karşı veririz. Biz iki yüzlü, iki dilli olmadık. Herkese aynı şeyleri söyledik ve söylemeye devam ediyoruz. Suriye halkına verdiğimiz hizmetleri bırakınız başka ülkeleri rejimin kendisi dahi sağlayamamıştır. Türkiye'yi AB'ye eşit ve adil bir şekilde almayı hedeflemeyen hiçbir projeye rıza göstermedik" ifadelerini kullandı.



"SEÇMENİN ÖNÜNE 'İŞTE BUDUR' DENİLECEK İSİMLERLE ÇIKMAYA KARARLIYIZ"



Erdoğan, "24 Haziran seçimlerine hızla yaklaşıyoruz. Seçmenin önüne 'işte budur' denilecek isimlerle çıkmaya kararlıyız. Açık ve net söyleyeceğim, 600 isimden oluşan bir listeyle halkın karşısına çıkacağız. Listede yer alan olacak olmayan olacak. Yer alanlar almayanlar bizi anlayışla karşılamaları gerekir. Tek derdimiz halkımızın karşısına en idealiyle çıkabilmektir. Bir çok hassasiyetlerimiz var. Meclis grubumuz ne kadar güçlü olursa yürütmede o kadar rahat ederiz. Cumhur ittifakı nazar değmesin iyi gidiyor. 3 benzemez ittifakının tersine biz milletimizin karşısına tek adayla çıkacağız. 7 haftalık süreyi en verimli şekilde değerlendirmek durumundayız. Ramazan'ın bereketi seçim çalışmalarımıza yansıyacaktır. Milletvekili aday listelerinin ilanı ile tam saha çalışmayı sürdüreceğiz. Durmak yok yola devam" diye konuştu.