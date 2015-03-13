Erdoğan'dan ilk yorum

Ankara'yı ziyaret eden Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader'le birlikte basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, Erdem Başçı ile görüşmesinde faiz ve yatırımlar konusundaki hassasiyetleri yine dile getirdiğini ifade ederek, “Alınan güzel neticeyi daha sık aralıklarla bir araya gelerek sürdürürüz” dedi. "Görüş ayrılıkları tabii ki olur" diyen Erdoğan, dün yapılan görüşmede Merkez Bankası'nın da yatırımların teşviki konusunda rol üstlenebileceğinin konuşulduğunu ifade etti. Erdem Başöı'nın sunumu öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın faiz politikasını eleştirerek politika faizinin mevcut yüzde 7,25 seviyesinin çok daha altında olması gerektiğini savunuyordu. Erdoğan, ay başında yaptığı bir konuşmada "Vatanı satmak yüksek faizle kötü yönetimle emeği heba etmekle olur" demişti. Siyasi kanattan gelen Merkez Bankası eleştirilerinin belirsizlikleri artırdığını ifade eden piyasa yorumcuları ise TL'deki değer kaybının kısmen bu gerilimden kaynaklandığını belirtiyordu. Geçen hafta 2,64'ü aşarak tarihi zirvesine yükselen Dolar/TL kuru, Merkez Bankası Başkanı Başçı'nın sunumu ve ardından gelen açıklamalar sonrası tekrar 2,59'un altına geriledi.