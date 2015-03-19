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Erdoğan'dan flaş sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Harp Akademileri Komutanlığı AtatürK Harp Oyunu ve Kültür Merkezi'nde konuştu: Samimiyetle ifade ediyorum; eski Genelkurmay Başkanımız başta olmak üzere, birlikte mesai sarf ettiğim için yakından tanıdığım pek çok komutanın tutuklanmasına şahsen gönlüm hiçbir zaman razı olmadı

Erdoğan'dan flaş sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Harp Akademileri Komutanlığı AtatürK Harp Oyunu ve Kültür Merkezi'nde konuştu: Samimiyetle ifade ediyorum; eski Genelkurmay Başkanımız başta olmak üzere, birlikte mesai sarf ettiğim için yakından tanıdığım pek çok komutanın tutuklanmasına şahsen gönlüm hiçbir zaman razı olmadı

19 Mart 2015 Perşembe 17:03
Erdoğan'dan flaş sözler
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Erdoğan şunları söyledi: Bu operasyonlarla şahsım başta olmak üzere, tüm ülke yanlış yönlendirildi, aldatıldı. Kurumlarımızın içinde örgütlenmiş, güçlü medya desteğiyle teçhiz edilmiş bir yapının, Türkiye'yi ele geçirmek için yürüttüğü bir kumpasa hep birlikte maruz kaldık. Tereddütlerimi, itirazlarımı o dönemde bu işin sorumlularına ifade ettim, hatta kamuoyu önünde de dile getirdim. Ama o zaman önümüze konan, ancak çoğunun sahte ve çarpıtılmış olduğu daha sonra ortaya çıkan belgeler, bilgiler karşısında, hukuka saygı gereği, yapacak bir şeyimiz kalmadı. Uzun süredir temkinle yaklaştığım, faaliyetlerini takibe aldığım bu yapı, 17-25 Aralık'ta hükümeti devirmeye ve adeta Türkiye'ye topyekun el koymaya yönelik bir teşebbüse girişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Çanakkale  Zaferi ve Şehitler Günü'ne ilişkin "Milletimizin 200 yıllık makus talihinin  kırıldığı yer olan Çanakkale, Kurtuluş Savaşımızın da habercisiydi, müjdecisiydi.  Kurtuluş Savaşımızın tüm cephelerinde, asker ve sivil olarak savaşan  gazilerimizi, şehitlerimizi de bir kez daha rahmetle yad ediyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Harp Akademileri Komutanlığı'nı ziyaret etti. Harp Akademileri Komutanlığı Atatürk Harp Oyunu ve Kültür Merkezi'nde  düzenlenen törende konuşan Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutanları ve  subaylarıyla bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Erdoğan, başta Atatürk olmak üzere ahirete irtihal eden tüm gazileri  ve gül bahçesine girercesine toprağa düşen şehitleri rahmetle yad ettiğini  vurguladı. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü'nün 100. yıl dönümünde Türk  ordusunu tebrik eden Erdoğan, şunları kaydetti: "Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale'yle birlikte Hicaz-Yemen,  Sina-Filistin, Irak, Kafkasya, Galiçya ve Balkan cephelerinde fedakarca savaşan  tüm askerlerimizi rahmetle anıyorum. Milletimizin 200 yıllık makus talihinin  kırıldığı yer olan Çanakkale, Kurtuluş Savaşımızın da habercisiydi, müjdecisiydi.  Kurtuluş Savaşımızın tüm cephelerinde, asker ve sivil olarak savaşan  gazilerimizi, şehitlerimizi de bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Kore'de,  Kıbrıs'ta, uzun yıllar süren terörle mücadele döneminde şehit olan, gazi olan tüm  askerlerimizi minnetle anıyor, şehitlerimize rahmet diliyor, hayatta olan  gazilerimize uzun ömürler temenni ediyorum." Çanakkale Savaşları'nın, 1877-1878 yıllarında yaşanan 93 Rus Harbi ve  1912 Balkan Harbi ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğini anlatan Erdoğan, 93  Rus Harbi ve 1912 Balkan Harbi'nin milletin hafızasında derin izler bıraktığını  söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tarihin her  döneminde tehlikelerle karşı karşıya kaldığını anımsatarak, yakın zamanda eski  Genelkurmay Başkanı ve subayların tutuklanmasının da bu kapsamda  değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. 
GENELKURMAY BAŞKANI VE SUBAYLARIN TUTUKLANMASINA...
Bu operasyonlarda suçluyla suçsuzun, yalanla doğrunun aynı kefeye  konulduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:"Bu operasyonlarla şahsım başta olmak üzere, tüm ülke yanlış  yönlendirildi, aldatıldı. Kurumlarımızın içinde örgütlenmiş, güçlü medya  desteğiyle teçhiz edilmiş bir yapının, Türkiye'yi ele geçirmek için yürüttüğü bir  kumpasa, bir darbe teşebbüsüne hep birlikte maruz kaldık. Samimiyetle ifade  ediyorum; eski Genelkurmay Başkanımız başta olmak üzere, birlikte mesai sarf  ettiğim için yakından tanıdığım pek çok komutanın tutuklanmasına şahsen gönlüm  hiçbir zaman razı olmadı. Tereddütlerimi, itirazlarımı o dönemde bu işin  sorumlularına ifade ettim, hatta kamuoyu önünde de dile getirdim. Ama o zaman  önümüze konan, ancak çoğunun sahte ve çarpıtılmış olduğu daha sonra ortaya çıkan  belgeler, bilgiler karşısında, hukuka saygı gereği, yapacak bir şeyimiz kalmadı.  Bu süreçte, Başbakan ve hükümet olarak bizim de Genelkurmay Başkanımızın ve Türk  Silahlı Kuvvetlerimizin de hukuk devleti ilkesine saygının gereğini yerine  getirmek dışında bir duruşumuz olmadı. Uzun süredir temkinle yaklaştığım,  faaliyetlerini takibe aldığım bu yapı, biliyorsunuz, 17-25 Aralık 2013'te  doğrudan hükümeti devirmeye ve adeta Türkiye'ye topyekun el koymaya yönelik bir  teşebbüse girişti. Yolsuzluk kılıfı altında başlattıkları bir operasyonla  şahsımla birlikte ülkemizin tüm milli kurumlarını, milli projelerimizi hedef  aldılar." 
TSK VE SAVUNMA SANAYİ GÜÇLÜ OLMALI
Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve  savunma sanayisinin güçlü olması gerektiğini belirterek, "Sadece kendi  güvenliğimiz için değil, aynı zamanda umudunu bize bağlamış tüm kardeşlerimiz  için buna mecburuz. Güçlü bir orduya, güçlü bir savunma sanayine sahip olma  isteğimiz, asla kimsenin toprağında gözümüz bulunduğu, kimseye saldırmak gibi bir  niyetimiz olduğu anlamına gelmiyor" diye konuştu. Söz konusu alanlarda güçlü olmanın Türkiye'ye yönelecek tehditlere  karşı caydırıcı güç olma anlamını taşıdığını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:"Tam tersine, kimse toprağımıza gözümüzü dikemesin, kimse tarihi ve  coğrafi olarak bin yıllık beraberliğimizin olduğu kardeşlerimize zarar veremesin  diye bunu istiyoruz. Biz güven içinde olmazsak, biz caydırıcı bir güce sahip  olmazsak, kendi geleceğimizi riske atmakla kalmaz, 100 yıllık bir aranın ardından  kardeşlerimizle aramızda açılan kapıları da yeniden kapatmış oluruz. Ben bu  yöndeki tüm çalışmalarında Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, komutanlarımızın yanında  oldum, olmaya devam edeceğim. Kara, hava, deniz; silahlı kuvvetlerimizin tüm  unsurlarının en modern araçlarla, en eğitimli birliklerle donatılması için  projeleri hayata geçirmeyi hep birlikte sürdüreceğiz." 
DIŞA BAĞIMLILIĞIN ACISINI BİLİYORUZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayinde dışa bağımlılığın anlamını en  iyi bilenlerin askerler olduğunu hatırlatarak, Kıbrıs çıkarması başta olmak  üzere, pek çok acı hadiseyle bu gerçeği deneyimlendiğini aktardı. Türkiye'nin bir daha asla böyle bir duruma düşmemesi için ahdi  olduğunu dile getiren Erdoğan, konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı: 
"İnşallah, biten, devam eden, başlayacak olan projelerimizle, 2023  yılında bu sorunu büyük ölçüde, daha sonraki dönemde de tamamen geride bırakmayı  hedefliyoruz. Bu düşüncelerle, Harp Akademileri Komutanlığımıza, burada eğitim  alan tüm subaylarımıza, tüm misafirlerimize çalışmalarında başarılar diliyorum." Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Harp Akademileri Komutanlığı'nı  ziyaretinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve Milli Savunma Bakanı  İsmet Yılmaz da eşlik etti. 
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Son Güncelleme: 19.03.2015 16:04
Anahtar Kelimeler:
ErdığanCumhurbaşkanıFlaş Sözler
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