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Erdoğan'dan flaş Kudüs açıklaması: 3 şehidimiz var

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şu anda buyurun, Kudüs'te bugün cuma, Müslümanların kutsal bir günü ve Kudüs polisi, askeri, bütün güvenlik güçleri orada Müslümanların üzerine saldırdılar ve 350'ye yakın yaralı var, aldığım son rakam 3 tane şehidimiz var" dedi

Erdoğan'dan flaş Kudüs açıklaması: 3 şehidimiz var

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şu anda buyurun, Kudüs'te bugün cuma, Müslümanların kutsal bir günü ve Kudüs polisi, askeri, bütün güvenlik güçleri orada Müslümanların üzerine saldırdılar ve 350'ye yakın yaralı var, aldığım son rakam 3 tane şehidimiz var" dedi

21 Temmuz 2017 Cuma 22:38
Erdoğan'dan flaş Kudüs açıklaması: 3 şehidimiz var
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Afrika Sağlık Kongresi'nin Gala Yemeği'nde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Afrika'ya, kaynakları sömürülecek bakir kıta olarak da yaklaşmadık. Böyle yaklaşmıyoruz. Biz kendimizi Afrika'nın, şunun altını çiziyorum, kaderdaşı, kara gün dostu olarak, karşılıklı saygı ve eşitliğe dayalı, kazan-kazan temelinde uzun vadeli bir iş birliği geliştirmek istedik. Bir taraftan ticaret hacmimizi artırırken, diğer taraftan kalkınma odaklı insani yardımlarımızla Afrikalı mazlumların yükünü hafifletiyoruz." 

"Tüm Afrika'yla ticaretimiz 2005 yılında yaklaşık 7 milyar dolarken 2016 yılında bu rakam 17 milyar dolara yükseldi. Geride bıraktığımız 12 senede katettiğimiz mesafe, Türkiye'nin Afrika kıtasına ilgisinin dönemsel veya geçici bir heves olmadığını ispat etmiştir. 2008'de ilk kez İstanbul'da, 2014'te de Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'da toplanan Türkiye-Afrika ortaklık zirveleri, Türkiye'nin ciddiyetini, kıtayla münasebetlere verdiği önemi ortaya koymuştur. Her zaman ifade ediyorum, biz Afrikalı kardeşlerimizi kendimize asla uzak görmüyoruz, onlara tepeden bakmıyoruz."

KUDÜS AÇIKLAMASI

"Şu anda buyurun, Kudüs'te bugün cuma, Müslümanların kutsal bir günü ve Kudüs polisi, askeri, bütün güvenlik güçleri orada Müslümanların üzerine saldırdılar ve 350'ye yakın yaralı var, aldığım son rakam 3 tane şehidimiz var." 

"Bugün bize her fırsatta demokrasi, hukuk ve insan hakları dersi vermeye yeltenenlerin Afrika'da nasıl bir enkaz bıraktığını bizzat yerinde gördük, görüyoruz. Asrın başında Namibya'da, Kongo'da, daha yakın tarihte Ruanda'da milyonlarca insanın nasıl katledildiğini, nasıl soykırıma tabi tutulduğunu çok iyi biliyoruz. Batılı ülkelerin bugün zevkini sürdükleri refahı kime borçlu olduklarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Şatafatlı binaların, şık kaldırımların altında kimlerin canının, kanının, alın terinin olduğunu bizler gayet iyi biliyoruz. Her ne kadar onlar unutturmak istese de biz bu karanlık ve kanlı tarihin unutulmasına asla izin vermemeliyiz. Afrikalı mazlumların gözyaşı ve sömürülen emeği üzerine inşa ettikleri medeniyetlerinin gerçek yüzünü ifşa etmeyi sürdürmeliyiz."

"Afrika, bugün daha çok sorunlar, sıkıntılar, açlık ve hastalıklarla gündeme geliyor olsa da 21. yüzyıla damgasını vuracak olan kıtadır. Açık ve net söylüyorum. İnşallah, güç şimdi Afrika'da toplanmaya başladı." 

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Son Güncelleme: 21.07.2017 22:42
Anahtar Kelimeler:
Kudüs AçıklamasıErdoğanCumhurbaşkanı Erdoğan
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