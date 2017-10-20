Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 15°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108489
ALTIN
151.184
DOLAR
3.6704
STERLİN
4.8424
EURO
4.3242
İşte Türk erkeklerinin büyük kabusu
İşte Türk erkeklerinin büyük kabusu
Yemeği yavaş yavaş yeyin
Yemeği yavaş yavaş yeyin
21 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
21 Ekim 2017 Alanya -...
banner468

Erdoğan'dan Barzani'ye büyük şok! Kabul etmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin görüşme talebini reddettiği ortaya çıktı

Erdoğan'dan Barzani'ye büyük şok! Kabul etmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin görüşme talebini reddettiği ortaya çıktı

20 Ekim 2017 Cuma 12:29
Erdoğan'dan Barzani'ye büyük şok! Kabul etmedi
banner404

IKBY Başkanı Mesud Barzani’nin, son çare araya hatırlı isimleri sokarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme talep ettiği, ancak sonuç alamadığı ortaya çıktı. 
Türkiye’nin bütün uyarılarına rağmen Kuzey Irak’ta bağımsızlık referandumu yaparak başta 2014’te yasadışı şekilde ele geçirdiği Kerkük ve çevresini kaybeden, petrolünün de yüzde 80'ini Irak merkezi hükümetine bırakan IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme talep ettiği, ancak kesin bir dille reddedildiği ortaya çıktı.
ARTIK ÇOK GEÇ KARŞILIĞINI VERDİ 
Araya hatırlı isimleri sokarak Erdoğan'dan aman dileyen ve yaptırımların kalkmasını isteyen Barzani, ''Artık çok geç'' karşılığını aldı. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 21.10.2017 01:07
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanIKBYMESUD BARZANİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çevik Kuvvet'i işgal girişimi davasında flaş gelişme! Hepsine...
Çevik Kuvvet'i işgal girişimi davasında flaş gelişme! Hepsine...
Semih Özakça'ya tahliye kararı
Semih Özakça'ya tahliye kararı
CHP'li Enis Berberoğlu'nun tahliye talebi reddedildi
CHP'li Enis Berberoğlu'nun tahliye talebi reddedildi

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim