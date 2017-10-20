Erdoğan'dan Barzani'ye büyük şok! Kabul etmedi

IKBY Başkanı Mesud Barzani’nin, son çare araya hatırlı isimleri sokarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme talep ettiği, ancak sonuç alamadığı ortaya çıktı.

Türkiye’nin bütün uyarılarına rağmen Kuzey Irak’ta bağımsızlık referandumu yaparak başta 2014’te yasadışı şekilde ele geçirdiği Kerkük ve çevresini kaybeden, petrolünün de yüzde 80'ini Irak merkezi hükümetine bırakan IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme talep ettiği, ancak kesin bir dille reddedildiği ortaya çıktı.

ARTIK ÇOK GEÇ KARŞILIĞINI VERDİ

Araya hatırlı isimleri sokarak Erdoğan'dan aman dileyen ve yaptırımların kalkmasını isteyen Barzani, ''Artık çok geç'' karşılığını aldı.