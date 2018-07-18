Erdoğan’dan 72 CHP’li vekil için suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada kendisine ilişkin hakaret içeren karikatür paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 72 CHP milletvekili hakkında suç duyurusunda bulundu

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Erdoğan’dan 72 CHP’li vekil için suç duyurusu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 ODTÜ'lünün tutuklanmasına gerekçe gösterilen ‘Tayyipler Alemi' karikatürünü Twitter hesabından paylaşmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmedildiği karikatüre,  “Eleştiriye ve mizaha tahammül edeceksin, etmelisin! Hapse atarak eleştirinin ve mizahın önüne geçemezsin” notunu düşmüştü.

CHP lideri hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlatılmıştı. Bunun üzerine de CHP’li vekiller sosyal medya hesaplarından söz konusu karikatürleri paylaşmaya başlamıştı.

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