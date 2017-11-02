Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
114185
ALTIN
156.286
DOLAR
3.8078
STERLİN
5.0365
EURO
4.4363
Diş sağlığında doğru sanılan yanlışlara dikkat!
Diş sağlığında doğru sanılan yanlışlara...
Çay mı daha faydalı kahve mi?
Çay mı daha faydalı kahve...
Bunu sakın yapmayın! Çok tehlikeli...
Bunu sakın yapmayın! Çok tehlikeli...
banner468

Erdoğan yüzde 47,8 Akşener Yüzde 38 Şok anket

Gezici Araştırma Şirketi, 10-15 Ekim arasında yaptığı ankette, "Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istersiniz?" sorusunu yöneltti

Erdoğan yüzde 47,8 Akşener Yüzde 38 Şok anket

Gezici Araştırma Şirketi, 10-15 Ekim arasında yaptığı ankette, "Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istersiniz?" sorusunu yöneltti

02 Kasım 2017 Perşembe 14:51
Erdoğan yüzde 47,8 Akşener Yüzde 38 Şok anket
banner404

T24'ün haberine göre, seçenekler arasında yerine kayyım atanarak görevinden alınan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün adının olması dikkat çekti.
Araştımada, lise ve üniversite mezunları ile devlet memurlarının muhalefete oy verdiği, ortaokul ve ilkokul mezunları ile esnafın oyunu iktidardan yana kullandığı bildirildi.
Meral Akşener kurucu genel başkan olduğu İyi Parti'nin kuruluşundan önce yapılan ankette sorulan "Türkiye’de yeni bir partiye ihtiyaç olduğunu düşünüyor musunuz? sorusuna katılımcıların yüzde 44, 6'sı "Evet, ihtiyaç var" yanıtını verdi. 
"Her yüz kişiden 77'si 'Meral Akşener'e oy vermem' dedi"
Araştırmaya katılanların Meral Akşener parti kurduğunda oy verip vermeyeceğine ilişkin dağılımda yüzde 51’i oy vermeyeceğini ifade ederken yüzde 25,8’i kararsız olduğunu ve yüzde 23,2’si oy vereceğini ifade etti. Her yüz kişiden 77'sinin Akşener'e oy vermem dediği araştırmaya şirket tarafından yapılan yorumda şu ifadeler kullanıldı: 

"Farklı soru kalıplarıyla seçmenin Meral Akşener’in yeni kurduğu partiye oy verme potansiyeli olduğu görülüyor"
Meral Akşener'e yönelik soruların sıklıkla sorulduğu gözlenen ankette olası bir erken seçimde, "Diğer" yüzde 2,8 oy alıyor. Gezicinin araştırmasına katılanların olası bir erken genel seçimde hangi partiye oy vereceğine ilişkin dağılımda yüzde 47,1’i AKP’ye oy vermek istediğini ifade ederken yüzde 26,8’i CHP’ye ve yüzde 13,5’i MHP’ye oy vermek istediğini aktardı.

Diğer şıkkına ankete katılan her 100 kişiden 2.8 kişi oy verdi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
ErdoğanAkşenerAnket
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HDP’liler RTÜK'e yüklendi
HDP’liler RTÜK'e yüklendi
CHP savaş açmıştı... Siyah Beyaz Aşk'ta senaristler istifa etti
CHP savaş açmıştı... Siyah Beyaz Aşk'ta senaristler istifa etti
Alanya, şehidini toprağa verdi
Alanya, şehidini toprağa verdi

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim