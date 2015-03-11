Erdoğan, YÖK’te rektörlerle bir araya geldi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye mevcut sistemiyle ne bugünkü büyüklüğünü taşıyabilir ne de gelecekteki hedeflerine arzu ettiği hızda ilerleyebilir. Bu meselenin bir kamplaşma, bir ayrışma aracı haline dönüştürülmeden, ülkenin ve milletin menfaatleri açısından değerlendirilmesini istiyorum. Üniversitelerimiz bu konuda da yol gösterici fonksiyonlarını ortaya koymalıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nı (YÖK) ziyaret ederek brifing aldı. Toplantının ardından rektörlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2023 hedefleri konusunda üniversitelere çok önemli görevler düştüğünü söyledi. Siyasetçisiyle, bürokratıyla, üniversite hocalarıyla, özel sektörüyle, ilgili tüm taraflarıyla el ele vererek Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırmak mecburiyetinde olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma konusunda Cumhuriyet'in kuruluşundan beri önüne çıkan bu en büyük fırsatın kaçırılmaması gerektiğini kaydetti.

2023 hedeflerine ulaşma konusunda, çözülmesi gereken sorunlar, aşılması gereken engeller olduğunun bilindiğini, bunların bir tanesinin de çözüm süreci olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçmişte milyonlarca vatandaşımızın mağduriyetine yol açan ihmalleri, eksikleri gidermek için geçtiğimiz 12 yılda gerçekten çok büyük çalışmaların bu alanda yapıldığı ülkemizde ciddi mesafeler aldığımıza inanıyorum. Bugün artık ne temel hak ve hürriyetler konusunda ne altyapı yatırımlarında şikayet etmeyi gerektirecek önemli meseleler kalmadığına inanıyorum” dedi.

İktidar olduklarında Türkiye'de 26 havalimanı bulunduğunu, şu anda bu sayının 52'ye ulaştığını sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun Türkiye’nin nedenli çağdaş, modern bir ülke haline gelmekte olduğunu göstergesi olduğunu ifade etti.

“TERÖRE RAĞMEN BU HAVALİMANI BİTECEK”

Hakkari'de havalimanı inşaatının terör sebebiyle şu ana kadar bir yıl ertelendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröre rağmen bu havalimanının biteceğini vurguladı. Erdoğan, “Çünkü biz Kürt vatandaşlarımızın da, Kürt kardeşlerimizin de buna layık olduğuna inanıyoruz. Ama onları sevdiklerini iddia edenler o tür yatırımları maalesef engellemenin gayreti içerisindeler. Bu nasıl sevgi? Bir taraftan diyeceksiniz ki, 'Biz Kürtlerin temsilcisiyiz', öbür taraftan Kürt vatandaşıma yönelik bir hizmetin, bir havalimanının yapımını engelleyeceksin. Bunların ne kadar samimiyetsiz olduğu zaten buralarda ortaya çıkıyor. Yol yapacaksın, yapılan yolların inşaatındaki iş makineleri yakılacak. Öbür tarafta yatırım yapacak işadamı ama orada fabrikasının temelini atıyor, konstrüksiyonlarla yükselmeye başlıyor, bakıyorsunuz gelip oralar bombalanıyor. Orada da işsizlik meydana geliyor. Nasıl sevgi bu? Böyle bir çelişkiyle iç içeyiz, karşı karşıyayız. Ama bunlar aşılacak, ben buna inanıyorum. Bu böyle devam etmez. Yeter ki biz cesur, kararlı olalım, 'Bu ülke bizim, 77 milyon, 78 milyon bu insanlar bizim' diyelim, herhangi bir ayrıma, ayrımcılığa fırsat vermeden hepsini kucaklayalım ve bu işi Allah'ın izniyle bitirelim” diye konuştu.

“BİZDEKİ TERÖRİSTLER BÖYLESİ BİR ADIMI ATAMIYOR”

“Terör örgütünün silah bıraktığını açıklaması ülkemizde demokrasinin, hukukun, huzurun, güvenin, istikrarın tesisini sağlayacak önemli bir eşik olacaktır. Bu sadece lafla olmaz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İrlanda'ya bakıyorsunuz orada IRA, 'ben gömdüm' diyor. Nereye? 'Betona gömdüm' diyor. Betona gömdüğünü, görüntülü olarak da yerinde tespit ediyorlar. Bütün silahlar betona gömülmüş, IRA orada inandırıcılık testini kazanmış oluyor. Ama bizdeki teröristler böylesi bir adımı atamıyor. Çünkü o adımı attığı anda varlık sebepleri ortadan kalkacak. Varlık sebepleri o. Temenni ederim ki bu son gelişmeler de sözde kalmaz, uygulamaya geçilir. Devlet, hükümetiyle ve tüm kurumlarıyla bu konuda üzerine düşenleri titizlikle, metanetle yerine getirmiştir, getirmeye devam ediyor. Yaşanan, kimi incitici, yürek burkucu, sürecin ruhuna uymayan görüntüler karşısında dahi ülkemizin ve milletimizin geleceği için hep sabırla, soğukkanlılıkla davrandık” ifadelerini kullandı.

“HİÇBİR GİRİŞİME İZİN VERMEYİN”

Üniversitelerin yasalara ve Çözüm Süreci'nin ruhuna aykırı, diğer öğrenciler üzerinde baskı kurmaya, şiddete yönelik hiçbir eyleme, hiçbir girişime izin vermemesi gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

“Demokrasi ve özgürlük ortamını muhafaza etmek başkadır. Ülkenin bekasına, milletin geleceğine yönelik tehlikeler karşısında tedbir almak başkadır. Bu ince çizgiyi çok iyi gözeterek, çok iyi koruyarak üniversitelerin belli grupların potansiyel eylem alanları olmaktan çıkarmalıyız.”

“BU BENİM ŞAHSİ MESELEM DEĞİLDİR”

Diğer bir önemli meselelerinin de devletin ve toplumun içine birer kanser hücresi gibi sızan "paralel devlet yapılanması" ile mücadele olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Burada altını çizerek bir defa daha ifade etmek istiyorum; Bu benim şahsi meselem değildir. Bu devletin Milli Güvenlik Kurulu dahil tüm organlarında görüşülmüş, tespiti yapılmış, teşhisi konmuş ve mücadele kararı alınmış bir meseledir” dedi.

“BU MESELENİN BİR KAMPLAŞMAYA DÖNÜŞTÜRÜLMEDEN DEĞERLENDİRİLSİN”

G20 dönem başkanlığının Türkiye'de olduğunu ve yıl sonunda G20'nin Antalya'da toplanacağını sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu zirve, bizim özellikle ekonomik alanda, dünyadaki konumumuza güç katacak bir süreçtir. Geçtiğimiz 12 yılda, demokraside, ekonomide, sosyal politikalarda gerçekleştirdiğimiz atılımlar, bize önümüzdeki dönem için güçlü bir altyapı sağlıyor. 2023 hedeflerine ulaşmamız bize bu doğrultuda yeni bir sıçrama imkanı verecek. Yeni Türkiye, yeni Anayasa ve başkanlık sistemi teklifimizi, işte bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirebilmemize imkan sağlayacağına inandığımız için gündeme getiriyoruz. Türkiye mevcut sistemiyle ne bugünkü büyüklüğünü taşıyabilir ne de gelecekteki hedeflerine arzu ettiği hızda ilerleyebilir. Bu meselenin bir kamplaşma, bir ayrışma aracı haline dönüştürülmeden, ülkenin ve milletin menfaatleri açısından değerlendirilmesini istiyorum. Üniversitelerimiz bu konuda da yol gösterici fonksiyonlarını ortaya koymalıdır” diye konuştu.



