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Erdoğan yine yanılmış!

Barzani'ye sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yaptırımlarımızı uygulamaya başlayınca ortada kalacaksın. Vanayı kapadığımız anda iş bitti. Tüm gelir ortadan kalkıyor. Yiyecek bulamayacaklar. Son ana kadar Barzani'nin böyle bir yanlışa düşeceğine ihtimal vermiyorduk. Yanılmışız. Bu ülkemize de bir ihanettir. Ekonomik yaptırımlardan askeri seçeneklere kadar her şey şu an masada." dedi

Erdoğan yine yanılmış!

Barzani'ye sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yaptırımlarımızı uygulamaya başlayınca ortada kalacaksın. Vanayı kapadığımız anda iş bitti. Tüm gelir ortadan kalkıyor. Yiyecek bulamayacaklar. Son ana kadar Barzani'nin böyle bir yanlışa düşeceğine ihtimal vermiyorduk. Yanılmışız. Bu ülkemize de bir ihanettir. Ekonomik yaptırımlardan askeri seçeneklere kadar her şey şu an masada." dedi

26 Eylül 2017 Salı 12:57
Erdoğan yine yanılmış!
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ERDOĞAN Ak Saray’da gerçekleştirilen 2017-2018 Akademik Yılı açılış törenine katıldı. Törende konuşan Erdoğan, eğitim sisteminin yanı sıra Kuzey Irak’taki referandum ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.  Cumhurbaşkanı’nın konuşmasından satırbaşları;

“ÖĞRENCİLERİ TERÖRİST OLARAK YETİŞTİRİYORLAR”

İdealist öğretmen noktasında sıkıntımızın olduğunu söyleyebilirim. Bölücü terör örgütü zihniyetiyle zehirlenmiş öğretmenlerimiz yok mu? Var. Öğrencileri terörist olarak yetiştiriyorlar.
Özellikle öğretmen kalitemizin yükseltilmesine yönelik çalışmalara da ihtiyacımız olduğu açıktır
Son düzenlemeye rağmen müfredat ve ders kitapları hususunda da istediğimiz neticeyi elde edemediğimiz anlaşılıyor.
(FETÖ ihraçları hakkında) Doğu Almanya-Batı Almanya ayrışmasında 600 bin memuru görevden aldılar. Kimse bunu gündeme getirmiyor.

ALMANYA SEÇİMLERİ HAKKINDA

Bak göreceksiniz, hükümet kuramayacaklar. En az birkaç aylarını alır. Hollanda bize saldırdı saldırdı hala hükümet kuramadı.
Bunların elinde sadece ihanet çekici olduğu için Türkiye’ye, Türk milletine zarar vermeye çalışıyorlar.

BARZANİ’YE REFERANDUM TEPKİSİ: YANILMIŞIZ

Yüzde 92’yle onaylanmış. Yahu senin bağımsızlığını kim kabul edecek? Dünya İsrail’den ibaret değil.
(Barzani) Yaptırımlarımızı uygulamaya başlayınca ortada kalacaksın. Vanayı kapadığımız anda iş bitti. Tüm gelir ortadarn kalkıyor. Yiyecek bulamayacaklar.
Türkiye’nin oyun kurucu olduğunu görmeyenlerle adım atmamız mümkün değil.
Son ana kadar Barzani’nin böyle bir yanlışa düşeceğine ihtimal vermiyorduk. Yanılmışız. Bu ülkemize de bir ihanettir.
Daha sandıklar açılmadam kutlamayı PKK’lılar yapıyorsa orada masumiyet de meşruiyet de yoktur. Bu böyle bilinsin.
Katılım oranı da çıkan sonuçlar da şaibelidir.
Barzani ve Kuzey Irak yönetimi bu yanlıştan dönmezlerse, bölgeyi mezhep ve köken çatışmasına itmenin utancıyla tarihe geçecekler.
Ekonomik yaptırımlardan askeri seçeneklere kadar her şey şu an masada.

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Erdoğan
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