Erdoğan: Yarın medyada çok önemli bir şey göreceksiniz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile İsmail Küçükkaya'nın ortak yayın öncesi Taksim'de yaptıkları görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Yarın medyada çok önemli bir şey göreceksiniz." ifadesini kullandı. Erdoğan konuşmasında, "Farklı alanlardan, farklı aktörlerce gerçekleştirilen operasyonların tek hedefi Türkiye'nin bekası ve milletimizin bağımsızlığıdır." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Ülkemizin son 17 yılda ekonomi, güvenlik, siyaset, diplomasi ve savunma sanayinde yakaladığı başarılar, birilerini çok ciddi şekilde rahatsız ediyor." şeklinde konuştu.

"EKONOMİSİ SAĞLAM TÜRKİYE BİR AVUÇ ELİTİN İŞİNE GELMİYOR"

Erdoğan, "Mazlum ve mağdurlara sahip çıkan değil, önceden olduğu gibi borç alan, IMF kapılarında avuç açan bir Türkiye görmek istiyorlar." diyerek şöyle konuştu:

"Ekonomisi sağlam bir Türkiye, kur, faiz, enflasyon sarmalı sayesinde çalışmadan, üretmeden hiçbir riske girmeden zenginleşen bir avuç elitin işine gelmiyor."

Erdoğan, "31 ülkedeki 450 nükleer santral hiçbir problem oluşturmazken, niçin ülkemizin nükleer enerjiden barışçıl bir şekilde faydalanma hamleleri eleştiri konusu yapılıyor? Bu da manidar." dedi.

"S-400 İŞİ BİTMİŞTİR"

S-400 savunma sistemleri ile ilgili olarak, Erdoğan, "O iş bizim için bitmiştir, o dosya bizim için kapanmıştır ve çok kısa bir zaman içerisinde de siparişlerimizi inşallah alacağız." ifadelerini kullandı.

"KIBRIS'TA KARDEŞLERİMİZİN HAKKINI KİMSEYE YEDİRMEYİZ"

Erdoğan, "Kuzey Kıbrıstaki 'kardeşlerimizin oradaki hakkını, hukukunu biz kimseye yedirmeyiz." dedi.

"BİR YÖNÜYLE ELBETTE SADECE BİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(23 Haziran) Bir yönüyle elbette sadece bir belediye başkanlığı seçimidir. Esasen biz meseleye böyle bakıyoruz ama dışarıda bu seçim öyle görülmüyor." diyerek, "Seçimi, ülkemizle hesaplaşmanın, Türkiye üzerindeki emellerini gerçekleştirebilmenin fırsatı görenlerin hezeyanları, gizlenecek, saklanacak boyutu aşmıştır." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "(Ekrem İmamoğlu) Beyefendi çıkmış diyor ki 'Ben burs vereceğim.' Siz bunu iptal ettirdiniz, nasıl vereceksiniz? Bu işi artık yapan tek yer kaldı, o da Kredi Yurtlar Kurumu. Biz bunu Kredi Yurtlar Kurumuna aldırdık, oradan verdiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"YARIN MEDYADA ÇOK DAHA ÖNEMLİ BİR ŞEY GÖRECEKSİNİZ"

"Yarın medyada çok daha önemli bir şey göreceksiniz. Bu televizyon programı öncesi moderatörle nerede, nasıl buluştular, bunu göreceksiniz." diyenErdoğan, "Son günlerde CHP'nin ve sosyal medya tetikçilerinin milletimizi bölmeye yönelik bir nefret siyaseti güttüğünü görüyoruz. Özellikle Karadenizli kardeşlerimizi hedef alan, ahlaksız bir iftira kampanyası yürütülüyor." ifadelerini kullandı.