Erdoğan, vekilim başörtülü olsun diye talimat verdi mi?

"Kulislerde en fazla merak edilen konuların başında Kahraman’ın devam edip etmeyeceği"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, AKP’de, TBMM Başkanlığı, Başkanlık Divanı üyeliği ve grup başkanvekilliği seçimleri için kulisler yoğunlaştı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın yeniden aday olmayacağı belirtilirken, yerine düşünülen isimler arasında AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın ağırlık kazandığı kaydediliyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, AKP’ye düşen 2 TBMM Başkan Vekilliği’nden birine ‘türbanlı’ bir kadın milletvekilinin getirilmesini istediği konuşuluyor. Böyle bir seçimin gerçekleşmesi durumunda, Cumhurbaşkanı ve TBMM Başkanı’nın yurtdışında olduğu zamanlarda her ikisine vekâlet edecek olan TBMM Başkanvekili, milletvekilleri ve bakanlardan sonra ilk kez türbanlı olacak.

MYK pazartesi

AKP, TBMM’deki seçim süreciyle ilgili değerlendirmelerini gelecek hafta başlatacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında 6 Kasım Pazartesi günü toplanacak MYK’de hem takvim hem de nasıl bir yöntemle seçimin yapılacağının masaya yatırılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın henüz gerek TBMM Başkanlığı gerekse grup başkanvekillikleri için kimseyi işaret etmediği ve parti yöneticileriyle bir değerlendirme yapmadığı belirtilmesine karşın AKP kulislerinde oldukça hareketlilik yaşanıyor. TBMM Başkanlığı, TBMM Başkan Vekillikleri ve grup başkanvekilliklerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belirleyici olacağı, Başkanlık Divanı üyeliklerinde ise vekillerin serbest bırakılacağı kaydediliyor.

Kulislerde en fazla merak edilen konuların başında TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın devam edip etmeyeceği yer alıyor.

Kahraman kulisleri

Kulislerde, Kahraman’ın devam edeceğini söyleyenler olmakla birlikte yeniden aday olmayacağını dile getirenler ağırlıkta. Hatta Kahraman’ın gelecek hafta, aday olmayacağını açıklayacağı ileri sürülüyor. TBMM Başkanlığı için ise partide çok sayıda adayın ismi geçiyor. Bunların başında Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya geliyor. Kulislerde, Yazıcı’nın adı öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, AKP’ye düşen 2 TBMM Başkan Vekilliği için türbanlı bir kadın vekili istediği konuşuluyor. Böyle bir seçimin yapılması durumunda, Cumhurbaşkanı ve TBMM Başkanı’nın yurtdışında olduğu zamanlarda her ikisine vekâlet edecek olan TBMM Başkan Vekili, milletvekilleri ve bakanlardan sonra ilk kez türbanlı olacak. TBMM başkan vekilliklerinde farklı bir tercihin yapılması durumunda grup başkanvekillerinden birinin türbanlı olabileceği kaydediliyor. 5 grup başkanvekilinden ise en az 2’sinin değişeceği kaydediliyor.

AKP’nin, grup başkanvekili seçimlerini TBMM Başkanlığı seçiminden hemen sonra yapması bekleniyor. TBMM Başkanlığı için seçim takvimi ise 12 Kasım’da başlayacak. 12-16 Kasım günleri arasında adaylık başvuruları alınacak. Seçimin, TBMM İçtüzüğü gereği 21 Kasım’a kadar tamamlanması gerekiyor. AKP’nin, başkanlık seçimini 17 Kasım ya da 20 Kasım’da tüm turları tek günde tamamlayarak yapmayı planladığı kaydediliyor.