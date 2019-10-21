Erdoğan üstüne basa basa söyledi! Sigarada yeni dönem başlıyor

11. RİZE Tanıtım Günleri kapsamında İstanbul'da dün düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sigarada tek tip paket uygulamasına geçileceğini söyledi. 2016 yılında temeli atılmaya başlanan uygulama ile sigara paketlerinde logo bulunmayacak. Söz konusu uygulamaya 5 Aralık'tan itibaren geçilmesi planlanıyor.

20 BİN TL CEZA KESİLECEK

Paket üzerinde kullanılan uyarıcı resim ve yazının da alanı yüzde 85'e çıkarılacak. Paketlerde marka sadece bir yüzeyde bulunacak ve bu alanın yüzde 5'ini geçemeyecek. İşletmeler sigaraları artık görünen alanlarda değil, tezgah altı kapalı dolaplarda muhafaza edecek. Uygulamaya aykırı davrananlara ise 20 bin TL para cezası ve 20 gün işletme kapatma cezası verilecek.

"MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

11. Rize Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenecek "Bırakalım Sigarayı, İçelim Rize Çayı" programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Artık sigara paketlerinin üzerinde hiçbir ilgi çekici, özendirici hiçbir unsurun bulunmasına müsaade etmeyeceğiz. Açık alan yerine açık sınırlanmış alan tarifi üzerinde çalışıyoruz. Yurt dışında oldukça yaygın olan ve 'duman odaları' diye tarif edilen sigara içme ortamlarını biz de devreye alacağız. Tütünle mücadelemizi gevşetmeden, geri adım atmadan, asla rehavete düşmeden kararlılıkla sürdürmemiz gerekiyor. Çünkü mücadele zayıfladığında kullanım oranlarının tekrar arttığını görüyoruz. Dünya genelinde günde 20 bin kişi başta akciğer kanseri olmak üzere sigaraya bağlı hastalıktan dolayı hayatını kaybediyor. Ülkemizde her sene binlerce kardeşimizi sigaraya kurban veriyoruz. Devlet olarak tek bir insanımızın dahi sigara illetinin pençesine düşmesine seyirci kalamayız. Bu süreçte gönüllü kuruluşlarımızın, ailelerimizin, üniversitelerimizin, gençlerimizin kendilerine rol model gördüğü sanatçı ve sporcularımızın bize destek olması çok ama çok önemli. Devlet ne kadar kararlı olursa olsun sivil toplumun omuz vermediği bir mücadelenin başarıya ulaşma şansı yoktur." ifadelerini kullandı.