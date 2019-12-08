Erdoğan, ünlü sanatçıyı hastanede ziyaret etti

CUMHURBAŞKANLIĞI kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı'ndaki programının ardından, Koç Üniversitesi Hastanesi'ne gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanede, Ağrı'da teröristlerle çıkan çatışmada sırtından yaralanan 28 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Karataş ve 93 yaşındaki klasik Türk müziği sanatçısı ve tıp doktoru Alaeddin Yavaşca'yı ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

Erdoğan, daha sonra hastanede tedavi gören SMA hastası 17 yaşındaki Dilan Kardelen Demir'i ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

