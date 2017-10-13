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Erdoğan, Türkiye için hazırlanan tuzağı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye kurulan yeni tuzağı açıklayarak "DEAŞ'e karşı mücadelemize karşın Türkiye'yi terör örgütleri ile yan yana göstermeye çalışıyorlar." dedi

Erdoğan, Türkiye için hazırlanan tuzağı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye kurulan yeni tuzağı açıklayarak "DEAŞ'e karşı mücadelemize karşın Türkiye'yi terör örgütleri ile yan yana göstermeye çalışıyorlar." dedi

13 Ekim 2017 Cuma 12:27
Erdoğan, Türkiye için hazırlanan tuzağı açıkladı
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CUMHURBAŞKANI ve  AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.  Türkiye'nin yeni tuzaklarla karşı karşıya olduğunu açıklayan Erdoğan, "DEAŞ'e karşı mücadelemize karşın  Türkiye'yi terör örgütleri ile yan yana göstermeye çalışıyorlar." dedi.

"TÜRKİYE'Yİ TERÖR ÖRGÜTLERİYLE YAN YANA GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORLAR"

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları

"Her gün yeni saldırı, taktik atak ile karşılaşıyoruz.  Türkiye'yi FETÖ ve  PKK gibi terör örgütleriyle köşeye sıkıştıramayanlar kendileri direk sahaya girmeye başladılar.  AB'deki serbest dolaşım hakkımızı sürekli erteliyor ve bizleri oyalıyorlar. Bunun için göçmenlerin  Avrupa'ya yönelmesini engellemek amacıyla kendilerinin önerdiği yardımlar yapılmıyor. Tüm teamüller ve diplomatik kurallar yok sayılarak  ABD'ye vize başvuruları askıya alınıyor. Ülkemizin gösterdiği gayretler ısrarla gözardı ediliyor. DEAŞ'e karşı mücadelemize karşın  Türkiye'yi terör örgütleri ile yan yana göstermeye çalışıyorlar. Ekonomimizle ilgili olumsuz spekülasyonlar üretiliyor.

"MİLLETİMİZ 1 KASIM'DA DURUMU DÜZELTTİ"

Gezi olayları sırasında bir kesim çerden çöpten bahanelerle sokaklarda olay çıkarmaya başladığında milletimiz oyunu gördü ve ona göre pozisyon aldı. 17-25 Aralık'ta milletimiz bize her zamankinden çok daha fazlasıyla sahip çıktı. 7 Haziran'dan sonra hiçbir parti tek başına iktidara gelemeyince kimlerin eski  Türkiye hayali ile yerinde duramadığını yine en iyi milletimiz gördü. 1 Kasım'da durumu düzeltti."

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞRecep Tayyip Erdoğan
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