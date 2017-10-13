Erdoğan, Türkiye için hazırlanan tuzağı açıkladı

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin yeni tuzaklarla karşı karşıya olduğunu açıklayan Erdoğan, "DEAŞ'e karşı mücadelemize karşın Türkiye'yi terör örgütleri ile yan yana göstermeye çalışıyorlar." dedi.

"TÜRKİYE'Yİ TERÖR ÖRGÜTLERİYLE YAN YANA GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORLAR"

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları

"Her gün yeni saldırı, taktik atak ile karşılaşıyoruz. Türkiye'yi FETÖ ve PKK gibi terör örgütleriyle köşeye sıkıştıramayanlar kendileri direk sahaya girmeye başladılar. AB'deki serbest dolaşım hakkımızı sürekli erteliyor ve bizleri oyalıyorlar. Bunun için göçmenlerin Avrupa'ya yönelmesini engellemek amacıyla kendilerinin önerdiği yardımlar yapılmıyor. Tüm teamüller ve diplomatik kurallar yok sayılarak ABD'ye vize başvuruları askıya alınıyor. Ülkemizin gösterdiği gayretler ısrarla gözardı ediliyor. DEAŞ'e karşı mücadelemize karşın Türkiye'yi terör örgütleri ile yan yana göstermeye çalışıyorlar. Ekonomimizle ilgili olumsuz spekülasyonlar üretiliyor.

"MİLLETİMİZ 1 KASIM'DA DURUMU DÜZELTTİ"

Gezi olayları sırasında bir kesim çerden çöpten bahanelerle sokaklarda olay çıkarmaya başladığında milletimiz oyunu gördü ve ona göre pozisyon aldı. 17-25 Aralık'ta milletimiz bize her zamankinden çok daha fazlasıyla sahip çıktı. 7 Haziran'dan sonra hiçbir parti tek başına iktidara gelemeyince kimlerin eski Türkiye hayali ile yerinde duramadığını yine en iyi milletimiz gördü. 1 Kasım'da durumu düzeltti."