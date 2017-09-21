Erdoğan TÜRKEN Vakfı'nda konuştu

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, New York'ta katıldığı TÜRKEN Vakfı'nın yemeğinde katılımcılara hitap etti. Erdoğan FETÖ'nün DEAŞ'tan farkı olmadığını vurgulayarak, "ABD'li dostlarımıza bunu anlatıyoruz ama bir türlü anlamıyorlar" dedi.

Erdoğan, "Dünyanın her köşesinde hizmet adı altında örgütlenen bu ihanet şebekesinin foyası ortaya çıkmıştır. Bu ihanet kimsenin yanına kâr kalmayacak. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar daima korku içinde yaşayacaklar. FETÖ'nün DEAŞ'tan farkı yok. ABD'li dostlarımıza bunu anlattık ama bir türlü anlamıyorlar" dedi.