Erdoğan: Trump'ın açıklaması bizim için yok hükmündedir

İŞTE Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

BM kararlarını dahi ayaklar altına almaktan çekinmiyorlar. Son 7 yılda gözlerimizin önünde işlenmeyen vahşet kaldı mı? Paçavraya çevrilmeyen ilke, prensip kaldı mı? Kardeşi kardeşe düşüren için yapılmayan şey kaldı mı?

Bizden bu tabloya sessiz kalmamızı, köşemize çekilmemizi istiyorlar. Çocukların kanları üzerine inşa ettikleri zulüm düzenine rıza göstermemizi istiyorlar. Kardeşlerim Müslüman hele de bu Müslüman Türk ise cesur insandır.

Bu böyle biline. Biz ‘kim var’ diye seslenilince fert fert ‘ben varım’ diye bağırmayı hayatının merkezine yerleştirmiş insanlarız. Bizim için mazlumun da zalimin de kim olduğunu anlamı yoktur. Zalim öz kardeşimiz de olsa karşısına dikilmekten çekinmeyiz.

Gerçekten de Anadolu asırlardır zulüm gören herkes için bir eman yurdu olmuştur. Bu topraklar adına ve şanına yakışır şekilde yegane sığınaktır.

Bu toprakların tarihinde ey İsrail asla holokost yoktur, soykırım yoktur. Bu milletin tarihinde etnik temizlik, katliam yoktur, bu devletin tarihinde işgal yoktur. Çiğ süt içmedik ki karnımız ağrısın. Ecdad nasıl geride hala hayırla yad edilen bir miras bırakmışsa bizim de evlatlarımıza böyle bir miras bırakmamız gerekiyor.

Bunun yolu da böyle zamanlardan geçiyor. Bu millet tavrını birilerinin cüssesine göre belirlemeyecek kadar cesur bir millettir.

ABD'YE KUDÜS TEPKİSİ

İlk kıblemiz, göz bebeğimiz Kudüs konusunda tüm imkanlarımızı sonuna kadar kullanacağız. ABD’nin meşum kararını ilan edeceğini açıkladığı Salı gününden bu yana çok yoğun bir telefon diplomasisi yürüttük. Papa dahil bir çok devlet ve hükümet başkanıyla görüşme yaptım. ABD’nin bu adamının tamamiyle Evangelist bir yaklaşım olduğunu da çok net bir şekilde ortaya koymak durumundayız.

“TRUMP’UN AÇIKLAMASI BİZİM İÇİN ZATEN BİR YOK HÜKMÜNDEDİR”

Trump’un açıklaması bizim için zaten bir yok hükmündedir. Bunun bir kıymeti harbiyesi yoktur. Orayı başkent ilan etmenizin, büyükelçiliğinizi oraya taşımanızın bizim için bir hükmü yoktur. İşte şecaat arz ederken sirkatin ortaya koydular. Yarın ülkemizi ziyaret edecek Sayın Putin ile de hem bu konuyu hem de Suriye konusunu görüşeceğiz.