Erdoğan, Trump ile görüştü

ALTUN, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel meselelerin ele alındığını kaydeden Altun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Sayın Cumhurbaşkanımız, ulusal güvenliğimizin gereği olarak Rusya Federasyonu’ndan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yinelemişlerdir. Görüşmede ayrıca çelik sektörüne yönelik ilave tarifenin kaldırılmasından duyulan memnuniyet paylaşılmış; bu kararın, 75 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacağı vurgulanmıştır. İki lider, Japonya’da düzenlenecek G20 zirvesi marjında görüşme konusunda mutabık kalmışlardır."