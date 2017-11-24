Erdoğan - Trump görüşmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinde DEAŞ, PKK, FETÖ ve benzeri örgütler dahil, tüm terör örgütlerine karşı birlikte mücadele etme konusunda mutabık kalındığı bildirildi. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden, Erdoğan ile Trump arasında bu akşam gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin basın açıklaması yapıldı.

Buna göre, Türkiye ve ABD arasındaki ikili konuları ele alan Erdoğan ve Trump, Suriye krizi ve bölgesel konular hakkında görüş teatisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi zirvesi hakkında Trump ile bilgi paylaştığı görüşmede, terörle mücadele üzerinde de duruldu.

Türkiye ve ABD ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine değinen iki lider, DEAŞ, PKK, FETÖ ve benzeri örgütler dahil, tüm terör örgütlerine karşı birlikte mücadele etme konusunda mutabık kaldı.