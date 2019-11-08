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Erdoğan, Trump'a resti çekti: İyi hazırlık yapıp gideceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Kasım'da ABD ziyareti öncesi açıklama yaptı. Trump'la yaptığı telefon görüşmesini anlatan Erdoğan, "ABD Başkanı Trump, '13 Kasım ziyareti için iyi bir hazırlık yapıyoruz' dedi. Biz de iyi hazırlık yapıp gideceğiz." şeklinde konuştu.

GÜNDEM 08.11.2019, 15:08
Erdoğan, Trump'a resti çekti: İyi hazırlık yapıp gideceğiz
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan, 13 Kasım'da gerçekleştireceği ABD ziyareti öncesi dikkat çeken açıklamalar yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı telefon görüşmesindeki detayları paylaşan Erdoğan, "ABD Başkanı Trump, '13 Kasım ziyareti için iyi bir hazırlık yapıyoruz' dedi. Biz de iyi hazırlık yapıp gideceğiz." dedi.

"TRUMP'IN İFADESİ MANİDARDI"

Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısına katılmak üzere resmi ziyarette bulunduğu Macaristan'dan dönüşünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump'la arasındaki telefon diyaloglarını anlatan Erdoğan, "Kendisinin şu ifadesi de manidardı; '13 Kasım ziyareti için iyi bir hazırlık yapıyoruz' dediler. Biz de bu iyi hazırlığa karşı kendimiz de iyi bir hazırlık yapıp gideceğiz. Temennim odur ki gerçekten başarı bir ziyaret olur. Bu ziyaretle de hayırlısıyla oradan döneriz." ifadelerini kullandı.

"GÖRÜŞMEDEN SONRA ABD'YE GİTME KARARI VERDİK"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Önceki akşam Sayın Trump'la bir görüşmemiz oldu. Bu telefon görüşmemizden sonra 13 Kasım'da ABD'ye gitme kararını verdik. Arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız değerlendirme sonucunda, bu ziyaretin önemli olduğunu ve bu ziyaretle Barış Pınarı Harekatının şu an geldiği noktayı yüz yüze değerlendirmenin faydalı olacağına inandık. Bunu zaten Sayın Trump'la telefon görüşmemizde kendisine de ifade ettik. Ayın 13'ünde bugüne kadar ele aldığımız ve almadığımız birçok konuyu yüz yüze görüşmenin faydalı olacağına inandık. Tabi ki Suriye'de güvenli bölge ve mültecilerin kendi topraklarına geri dönüşü konularını masaya yatıracağız. Gerek S-400, gerek F-35, gerek 100 milyar dolarlık ticaret hacmi meselelerini ele alacağız. FETÖ ile mücadele ve Halkbank konusunu da görüşeceğiz.

"ABD VE RUSYA SÖZÜNÜ TUTMADI"

Malum, Pence'in Pompeo ile gelişinde 120 saat içerisinde teröristlerin bölgeyi terk etmesi konusunda mutabık kalmıştık. Şu ana kadar bunlar bölgeyi terk etmiş değiller. Aynı şekilde Rusya ile yaptığımız Soçi mutabakatında da 150 saat içinde teröristlerin bölgeyi terk etme sözü vardı. Onlar da bunu yerine getirmediler. Burada birçok sıkıntıyı yaşamaya devam ediyoruz.

SÖZDE ERMENİ YASASI

ABD ile stratejik ortaklığımıza sığmayacak bazı gelişmeler bizi ciddi manada rahatsız etmektedir. Bunu aşabilmek için de bu ziyaretin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle sözde Ermeni yasa tasarısı ve yaptırım tehditleri ile bizi yıldırmaya çalışma gayretleri var. Sayın Trump'ın da bunun farkında olduğunu önceki akşamki telefon görüşmesinde de hissettim. 'Bugüne kadar bu nasıl oldu?' diye sordu. Bu soru üzerine ben de 'Ben bugüne kadar oğul Bush ve aynı şekilde Obama ile de çalıştım. Şimdi de sizinle çalışıyorum. O dönemlerde onlar bu işi komisyona havale ederlerdi ve komisyondan dönerdi. Şimdi ise komisyonu by-pass ettiler ve kongreye gönderdiler. Direkt böyle bir durumla karşı karşıyayız' dedim. Kendisi, 'Ben bunu inceleyeceğim ve arkadaşlarla konuşacağım' dedi.

ERDOĞAN'IN ABD ZİYARETİ

Trump'ın skandal mektubu sonrası Amerika'ya gidip gitmeyeceği tartışılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesi sonrası ABD'ye gitme kararı aldı. 13 Kasım'da Beyaz Saray'a gidecek olan Erdoğan, Trump'la bir araya gelecek.

"BARIŞ PINARI DEVAM EDECEK"

Barış Pınarı Harekatı kesinlikle devam edecek. Burada son terörist bölgeyi terk etmedikten sonra biz bu işi bırakmayız. Bu işin bir boyutu. İkinci olarak, diğer ülkeler buradan çıkmadıktan sonra biz buradan çıkmayız. Biz Suriye'nin birliğine, beraberliğine ve bütünlüğüne taraftarız. Asla parçalanmasını da istemeyiz. Eğer diğer ülkeler de buna taraftarlar ise kendilerinin de bunu ispat etmeleri lazım. Onlar ispat edecekler ki bizden de bunun ispatını istesinler. Bunların hiçbirinin burada sınırı yok ama bizim burada sınırımız var. En batıdan aldığımız zaman en doğuya kadar sadece 911 kilometre Suriye sınırı var. Oysa burada ne Rusya'nın ne ABD'nin ne de İran'ın sınırı var. Sadece Irak'ın biraz sınırı var. Bizim Adana Mutabakatı gibi bir belgemiz var. Bu terör örgütleri temizlenmedikçe, Adana Mutabakatının bize vermiş olduğu yetkiyle buradaki duruşumuzu aynen devam ettireceğiz.

#cumhurbaşkanı #Erdoğan #trump
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