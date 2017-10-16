Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
106419
ALTIN
153.031
DOLAR
3.6462
STERLİN
4.8441
EURO
4.3000
Uzmanlar uyardı! Balığın yanında sakın yemeyin
Balık tüketmenin püf noktaları
Dikkat! Çocuklarınız bu gıdaları tüketerek zehirleniyor
Çocuklarınız bu gıdaları tüketerek zehirleniyor
Sağlıklı bildiğimiz sağlıksız gıdalar
Sağlıklı bildiğimiz sağlıksız gıdalar
banner468

Erdoğan tek tek görüşüp güvence istiyor!

Seçimlerde, belediye başkanları ve il başkanları vekil adaylığı için istifa edemeyecek. Bu isimler 2019 seçimlerinde teşkilatların başında kalacak

Erdoğan tek tek görüşüp güvence istiyor!

Seçimlerde, belediye başkanları ve il başkanları vekil adaylığı için istifa edemeyecek. Bu isimler 2019 seçimlerinde teşkilatların başında kalacak

16 Ekim 2017 Pazartesi 13:36
Erdoğan tek tek görüşüp güvence istiyor!
banner404

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, 2019 seçimlerine hazırlık için hem parti teşkilatları hem de belediyelerde eş zamanlı olarak yürüttüğü değişikliklere titiz bir çalışma sonrasında karar veriyor. Erdoğan, illere gittiğinde kendisine iletilen şikayet notları veya dosyalarını yanında götürüyor. Daha sonra da bunları büyük bir titizlikle inceliyor.
Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre; Erdoğan, hassas yerler için çifte çalışma yaptırıyor. Hem kendi kurduğu ekipler hem de parti müfettişleri illere gidip teşkilat ve belediye ile ilgili inceleme yapıyor. Ayrıca burası için anketler de düzenleniyor. 
Erdoğan, görevden ayrılan il başkanlarının yerine atananla ile tek tek görüşüyor. Bu görüşmeler sırasında konuştuğu isimlerden "2019 seçimlerinde aday olmayacaklarına" ilişkin güvence istiyor. Yani bu isimler 2019 seçimlerinde teşkilatların başında kalacak. Görevden alınan il başkanlarının bazılarını 2019 yılında belediye başkanı ya da milletvekili adayı olmak istedikleri için görevi bıraktıklarını belirtildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
SeçimZübeyde Yalçın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hastaneye gelen Baykal'ın eşi ağlamaktan konuşmadı
Hastaneye gelen Baykal'ın eşi ağlamaktan konuşmadı
Holding yöneticisine yapılan zam dudak uçuklattı! Tam yüzde 200
Holding yöneticisine yapılan zam dudak uçuklattı! Tam yüzde 200
Canan Karatay'ın zeytinyağı önerisi doktorları çıldırttı
Canan Karatay'ın zeytinyağı önerisi doktorları çıldırttı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim