Erdoğan TBMM'ye girdiği sırada Meclis'te dikkat çeken görüntü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te Yeni Yasama Yılı açılışında konuşma yapmak üzere kürsüye hareket ederken CHP sıralarının ayağa kalkmaması dikkatlerden kaçmadı.
GÜNDEM 01.10.2019, 16:23
TBMM'nin 27. Dönem 3. Yasama yılı başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2,5 aylık aranın ardından Yeni Yasama Yılı açılışını yapan TBMM'ye geldi. Erdoğan'ın Meclis'e girdiği anda CHP sıraları ayağa kalkmadı ve alkışlamadı.
CHP VE HDP ERDOĞAN'I OTURARAK KARŞILADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yasama yılı açılış konuşmasını yapmak için TBMM Genel Kurula gelişini AK Parti ve MHP'li vekiller ayakta alkışlarken,İYİ Partili vekiller sadece ayağa kalktı. CHP ve HDP'li vekiller ise Erdoğan'ı oturarak karşıladı.
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