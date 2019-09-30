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Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifince Kısıklı'da açılan satış mağazasına uğradı

GÜNDEM 29.09.2019, 17:30
Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı
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TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Kısıklı'daki Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı.
 
Erdoğan, MI·LGEM Projesinin 4. gemisi olan "TCG Kınalıada'nın (F-514) Hizmete Giris¸ To¨reni" ve "Pakistan MI·LGEM Korvet Projesi 1. Gemi Sac Kesme To¨reni"ne katılmak üzere Tuzla'ya gitmek amacıyla Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkış yaptı.
 
Kısıklı'da Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış mağazasına  uğrayan Erdoğan, buradan alışveriş yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki vatandaşlarla da bir süre sohbet  ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

#Erdoğan #Tarım Kredi Kooperatifi
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