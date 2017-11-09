Erdoğan talimat verdi: Düzeltin bu işi

HÜKÜMET cam filmi tartışmalarına çözüm ve cezalara af getirmeyi tartışırken, polis de trafiğe kayıtlı 21 milyon 362 bin 512 aracı takibe devam ediyor. Sürücülere 206 TL ceza yazılırken, bir hafta içinde cam filmi sökülmezse, araç parka çekiliyor. 206 TL cezayı 15 gün içinde peşin ödeyene de yüzde 25 indirim yapılıyor. Böylelikle ceza peşin ödemede 154 liraya düşüyor. Ayrıca 20 ceza puanı da uygulanıyor.

ÖN CAM YASAK

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığı yetkilileri yaptıkları açıklamada, “Filmli cam fabrika çıkışlı ise, üzerinde 43-R ibaresi bulunuyor. Arka taraftaki camlarda 43-R ibaresi olan araçlara ceza yazmıyoruz'' dediler. Alınan son karara göre film, şoför mahalli ve yanındaki yolcu koltuğunun bulunduğu camda fabrika çıkışlı da olsa yasak.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca 21 Ekim'de yayınlanan “Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik'' sonrası, cam filmi tartışması gündeme oturdu. Yönetmelik ile fabrika çıkışlı olanlar dahil tüm araçlarda ön cam ile ön sağ ve sol kapı camlarındaki film yasağı, eskisi gibi korundu. Ön cam ile şoför tarafındaki sağ ve sol camlar renksiz olacak. Arka üç camda ise 43-R ibaresi varsa ceza yazılmayacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, cam filmi yasağının hiç kalkmadığını belirterek, “Şu anda cam filmi taktırmış olan vatandaşlarımız da yasak varken, cam filmi taktırdı. Biz bakanlık olarak cam filmi yasağını kaldırmak istedik. Ancak Emniyet terör eylemleri sebebiyle şüpheli şahısların tanınması ve tespitinde sıkıntı yaşadığını aktardı. Bu nedenle cam filmi yasağı kalkmadı'' dedi.



OTO AKSESUARCILAR DERTLİ

Cam filmi yasağı düzenlemesinin hayata geçmesiyle araç sahipleri filmleri sökmek için sanayilere akın etti. Trafikte ceza kesilmemesi için camlardaki filmleri söktürmek zorunda kalan araç sahiplerinin düzenlemeye tepkileri sürerken, esnaf da mağduriyetlerini dile getiriyor. Diyarbakır Oto Sanayi Sitesi'ndeki oto aksesuar işletmecisi Bülent Taş, cam filminin 4 ay önce serbest bırakılmasının ardından çok sayıda kişinin araçlarını getirip camlarına film taktıklarını belirterek, o araçların bugün ise takılan filmleri söktürülmesi için getirildiğini söyledi.



ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Araçlara sonradan takılan cam filmine ceza kesilmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da kızdırdı. Erdoğan'ın başkanlık ettiği AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında bu konu da tartışıldı. Erdoğan, “Genelge yayınlayın, düzeltin bu işi'' dedi. Toplantıda “Cam filmine ceza kesilmesi kendi kalemize gol atmak, aynen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artışı gibi” yorumları yapıldı. Erdoğan, konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın çalışma yapmasını istedi. Erdoğan, “Ceza kesilmesinde bir tuzak var mı? Genelge ile mi düzeltilecek, nasıl çözecekseniz, düzeltin” dedi. MYK toplantısında Başbakan Binali Yıldırım, parti yöneticilerine “Ceza kesilmeyecek, kesilen cezalarla ilgili de çalışma yapılacak” bilgisini verdi. Bu bilgi üzerine bir MYK üyesi, yakınına cep telefonundan mesaj göndererek “Cezayı yatırdın mı, yatırmadıysan bekle, düzenleme olacak” bilgisini paylaştı.