Erdoğan, skandal kapağa yer veren dergi için harekete geçti

FRANSIZ dergisi Le Point, kapağında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafına yer verdi. Dergi "Etnik temizlik Erdoğan'ın metodu. Erdoğan'ın Avrupa'yı tehdit etmesine izin vermeli mi" ifadeleri kullanıldı. Bu skandal ifadeler için harekete geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, derginin yayın direktörü Etienne Gernelle ve yazarı Romain Gubert hakkında suç duyurusunda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, "Yurt dışında işlenen Cumhurbaşkanına hakaret suçlarında Türk adli makamları da yetkilidir. O nedenle Fransa'da yayınlanan bir dergide Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve iftira niteliğindeki açıklamalar nedeniyle suç duyurusunda bulunduk" açıklamasını yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, müvekkili Erdoğan adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği 11 sayfalık suç duyurusu dilekçesinde, söz konusu derginin 24 Ekim'deki sayısının kapağında Erdoğan'ın fotoğrafı kullanılarak Fransızca hakaret edildiği belirtildi.

CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET

Şüphelilerin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçunu işlediği bildirilen dilekçede, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yürütülecek soruşturma ve kovuşturmalarda Türk adli makamlarının hukuken yetkili ve görevli olduğu ifade edildi.Emsal mahiyetteki Yargıtay içtihatları gözetildiğinde, atılı suçun yasal unsurlarının gerçekleştiği hatırlatılan dilekçede, şüphelilerin kullandığı ifadelerin düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde, siyasi tartışma içindeki bir görüş olarak değerlendirilmesinin de mümkün olamayacağı vurgulandı.Şüpheliler Etienne Gernelle ve Romain Gubert'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak yazdıkları yazıyla Erdoğan'ın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici ifadeler kullandığı işaret edilen dilekçede, haklarında kamu davası açılması talebinde bulunuldu.